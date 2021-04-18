Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
18 апреля 2021 00:45
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба
20 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 5 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 5 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Improv Live Show 2 сезон: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут кумовья украинского шоу-бизнеса – Юрий Ткач со своей супругой Викторией и Екатерина Кухар.
5 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 20 апреля в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.