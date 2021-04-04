Improv Live Show 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
4 апреля 2021 06:30
Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба
6 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 3 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 3 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон
: Новые импровизации, новый ведущий Саша Педан и неизменная четверка импровизаторов – Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий. Это второй сезон Improv Live Show! Шоу, в котором юмор рождается прямо на сцене без предварительных заготовок и сценария. В этой программе помогать юмористам шутить будут приглашенные звезды – Оля Полякова, Иракли Макацария и Андрей Рыбак.
3 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 6 апреля в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.