Improv Live Show 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)

4 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба

6 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 3 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Новые импровизации, новый ведущий Саша Педан и неизменная четверка импровизаторов – Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий. Это второй сезон Improv Live Show! Шоу, в котором юмор рождается прямо на сцене без предварительных заготовок и сценария. В этой программе помогать юмористам шутить будут приглашенные звезды – Оля Полякова, Иракли Макацария и Андрей Рыбак.

3 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 6 апреля в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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