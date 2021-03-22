Improv Live Show 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)

22 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
пресс-служба

23 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет премьерный 1 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 1 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: новый сезон – новый ведущий. В этом году Александр Педан будет ставить комиков и звездных гостей в неловкое положение, в котором они должны проявить максимум юмора и креатива. Легко ли будет им импровизировать и находить выход из необычных ситуаций? Смотрите онлайн в юмористическом шоу Нового канала Improv Live Show!

Кто они – звездные гости 1 выпуска?

Сегодня в студию придут три очаровательные женщины: певица Слава Каминская, телеведущая и блогер Леся Никитюк и телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина.

Во время первой импровизации Леся Никитюк и Слава Каминская превратятся в живой реквизит и будут подыгрывать королям юмора – Владимиру Шумко и Валентину Михиенко. Хотите узнать, как ведут себя туристы, которые потерялись в лесу? И почему Леся Ивановна превратилась дерево? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн юмористический проект Нового канала Improv Live Show сезон 2 выпуск 1.

Худший поход в ресторан у Маши Ефросининой

Во второй импровизации Александр Педан пригласил телеведущую в ресторан, а сам не пришел. У Маши испортилось настроение, а последней каплей стала неприятная находка в блюде. Готовые узнать, что именно звезда увидела в тарелке супа? И как ребята-официанты оправдают свой промах? Будет очень смешно! Скорее смотрите Improv Live Show 2021 онлайн.

Сказка Золушка на новый лад

Во время этой импровизации по делу будут все юмористы, а Слава Каминская превратится в пульт от телевизора. Задача импровизаторов рассказывать сказку про Золушку в разных жанрах: от вестерна до немого кино. Задача Славы – переключать каналы в любой последовательности. Что из этого получилось? Узнайте прямо сейчас!

Готовые окунуться в море юмора и увидеть интересные импровизации от любимых комиков и звездных гостей? Смотрите онлайн Improv Live Show сезон 2 выпуск 1.

1 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 23 марта в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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