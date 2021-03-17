Владимир Шумко рассказал, как отбил свою будущую жену у парня-спортсмена
Участник Improv Live Show (Новый канал) Вова Шумко впервые рассказал, чем покорил супругу
Мы познакомились в ночном клубе, – рассказывает Вова. – Аня работала администратором, а я пришел туда выступать. Она мне сразу понравилась, но у нее был парень – спортсмен. Мне, юмористу, предстояло отбить девушку у спортсмена! Вы понимаете, что я мог получить. Но не побоялся, чему очень рад. Ведь смог покорить ее сердце. Кстати, она рассказывала, что я ее очаровал именно юмором.
В повседневной жизни семьи Шумко тоже очень много шуток.
В личной жизни юмор всегда нужен. Когда возникает напряженная ситуация, шутка разряжает ее, чем сближает пару. Мы с Аней часто смешим друг друга. Она очень боязливая, и мне нравится ее немного пугать, – признается Вова. – Все не соберусь поставить несколько камер и сделать нарезку видео, как я это делаю (смеется).
А как Вова Шумко шутит на сцене, вы сможете увидеть с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.
Напомним,