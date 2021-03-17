Владимир Шумко рассказал, как отбил свою будущую жену у парня-спортсмена

17 марта 2021 13:40 Юлия Туренко
Владимир Шумко рассказал, как отбил свою будущую жену у парня-спортсмена
Владимир Шумко
пресс-служба

Участник Improv Live Show (Новый канал) Вова Шумко впервые рассказал, чем покорил супругу

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Харизма импровизатора Владимира Шумко буквально зашкаливает. В каком бы проекте его не показал Новый канал, везде он в своей тарелке. Но комфортнее всего ему, конечно же, на сцене Improv Live Show. Здесь импровизатор может показать себя во всей красе. Кстати, именно благодаря сцене Вова Шумко познакомился со своей супругой Аней. Но на пути к их отношениям встала одна проблема.

Мы познакомились в ночном клубе, – рассказывает Вова. – Аня работала администратором, а я пришел туда выступать. Она мне сразу понравилась, но у нее был парень – спортсмен. Мне, юмористу, предстояло отбить девушку у спортсмена! Вы понимаете, что я мог получить. Но не побоялся, чему очень рад. Ведь смог покорить ее сердце. Кстати, она рассказывала, что я ее очаровал именно юмором.

Владимир Шумко с женой / пресс-служба

В повседневной жизни семьи Шумко тоже очень много шуток.

В личной жизни юмор всегда нужен. Когда возникает напряженная ситуация, шутка разряжает ее, чем сближает пару. Мы с Аней часто смешим друг друга. Она очень боязливая, и мне нравится ее немного пугать, – признается Вова. – Все не соберусь поставить несколько камер и сделать нарезку видео, как я это делаю (смеется).

Владимир Шумко с женой / пресс-служба

А как Вова Шумко шутит на сцене, вы сможете увидеть с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.

Напомним,

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