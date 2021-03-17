Сестра Меган Маркл предрекла ей развод с принцем Гарри

17 марта 2021 06:00 Юлия Туренко
Сестра Меган Маркл предрекла ей развод с принцем Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл
Fotobank / GettyImages

Интервью Меган Маркл и принца Гарри наделало много шума.

Читайте такжеДмитрий Дикусар признался, как пережил развод с Аленой Шоптенко
После того, как супруги Сассекские дали откровенное интервью Опре Уинфри, в СМИ всплывают подробности и из личной жизни самих Меган Маркл и принца Гарри. Так, сводная сестра Меган – Саманта – заявила, что пара вскоре разведется.

Я вижу, что их брак закончится разводом, если они не прекратят врать. Им нужно стать честными и извиниться перед всеми, кого они оклеветали, – заявила Саманта, вспоминая интервью сестры Опре Уинфри.

Читайте такжеДаша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию
Также женщина опровергла слова Меган, что они, якобы, не виделись уже 20 лет. Встреча сестер состоялась в 2008 году, и Саманта предоставила доказательство. А что касается слов Меган о том, что Саманта взяла фамилию Маркл лишь для того, чтобы заработать на популярности сестры, – она также опровергла. И опять же в доказательство - показала запрос о смене фамилии, который датируется еще 1997 годом.

Гарри должен подвергнуть свой брак сомнению, если, конечно, у него есть извилины, – заключила Саманта. – Какому мужчине понравится, что его жена все время врет? А что касается Меган, то ей нужно извиниться. Это будет сложно, но после всех манипуляций, после всей этой лжи и боли, которую она причинила нашему отцу, это единственное, что она может сделать. Меган ведет себя очень неправильно. Отец подарил ей невероятную жизнь, а она сильно обидела его.

Отметим, что после того, как в эфир вышло резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором пара озвучила ряд шокирующих обвинений, Букингемский дворец решил расследовать издевательства со стороны Меган над королевским персоналом.

Двое высокопоставленных сотрудников дворца утверждали, что супруга принца Гарри над ними издевалась, а другой сотрудник сказал, что она их "унижала". Сама же Меган эти обвинения отрицает.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы принц Гарри социальные сети новости Меган Маркл британская королевская семья скандалы звезд Меган Маркл и принц Гарри

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021
Новости

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021
Дмитрий Дикусар признался, как пережил развод с Аленой Шоптенко
Новости

Дмитрий Дикусар признался, как пережил развод с Аленой Шоптенко
Папа рулит-3: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)
Сериалы

Папа рулит-3: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)
Папа рулит-3: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)
Сериалы

Папа рулит-3: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)

Популярное на сайте

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK