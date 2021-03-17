Сестра Меган Маркл предрекла ей развод с принцем Гарри

Интервью Меган Маркл и принца Гарри наделало много шума.

После того, как супруги Сассекские дали откровенное интервью Опре Уинфри, в СМИ всплывают подробности и из личной жизни самих Меган Маркл и принца Гарри. Так, сводная сестра Меган – Саманта – заявила, что пара вскоре разведется.

Я вижу, что их брак закончится разводом, если они не прекратят врать. Им нужно стать честными и извиниться перед всеми, кого они оклеветали, – заявила Саманта, вспоминая интервью сестры Опре Уинфри.

Также женщина опровергла слова Меган, что они, якобы, не виделись уже 20 лет. Встреча сестер состоялась в 2008 году, и Саманта предоставила доказательство. А что касается слов Меган о том, что Саманта взяла фамилию Маркл лишь для того, чтобы заработать на популярности сестры, – она также опровергла. И опять же в доказательство - показала запрос о смене фамилии, который датируется еще 1997 годом.

Гарри должен подвергнуть свой брак сомнению, если, конечно, у него есть извилины, – заключила Саманта. – Какому мужчине понравится, что его жена все время врет? А что касается Меган, то ей нужно извиниться. Это будет сложно, но после всех манипуляций, после всей этой лжи и боли, которую она причинила нашему отцу, это единственное, что она может сделать. Меган ведет себя очень неправильно. Отец подарил ей невероятную жизнь, а она сильно обидела его.

Отметим, что после того, как в эфир вышло резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором пара озвучила ряд шокирующих обвинений, Букингемский дворец решил расследовать издевательства со стороны Меган над королевским персоналом.

Двое высокопоставленных сотрудников дворца утверждали, что супруга принца Гарри над ними издевалась, а другой сотрудник сказал, что она их "унижала". Сама же Меган эти обвинения отрицает.

Напомним,