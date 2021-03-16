Внука Григория Чапкиса госпитализировали в США
Семья Григория Чапкиса вновь столкнулась с неприятностями.
В больнице Григорию Николаевичу пришлось провести около трех месяцев. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию после болезни в стенах родной квартиры.
После возвращения домой, к легендарному хореографу из Америки приехал сын Грег. Мужчина просто не мог себе позволить оставить отца без своего внимание в такое сложное для него время.
Но вот беда, сыну самого Грега понадобилась экстренная госпитализация. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Инстаграм.
Оказалось, что внуку Григория Николаевича понадобилась стоматологическая операция. К счастью, врачебное вмешательство прошло без осложнений.
Моему мальчику сегодня сделали стоматологическую операцию. Он молодец! Но не доволен ощущением во рту. Он все еще отдыхает, и я надеюсь, что мы скоро пойдем домой и ляжем в постель, – рассказал Чапкис-младший.
У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет. Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ, - написала Эмбер.
Напомним,