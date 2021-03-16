Внука Григория Чапкиса госпитализировали в США

16 марта 2021 14:40 Юлия Туренко
Внука Григория Чапкиса госпитализировали в США
Грег Чапкис с семьей
instagram.com/amberchapkis

Семья Григория Чапкиса вновь столкнулась с неприятностями.

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Перед Новым годом у Григория Чапкиса начались проблемы со здоровьем. Он почувствовал недомогание и попал в больницу, где ему диагностировали двустороннее воспаление легких.

В больнице Григорию Николаевичу пришлось провести около трех месяцев. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию после болезни в стенах родной квартиры.

После возвращения домой, к легендарному хореографу из Америки приехал сын Грег. Мужчина просто не мог себе позволить оставить отца без своего внимание в такое сложное для него время.

Но вот беда, сыну самого Грега понадобилась экстренная госпитализация. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Инстаграм.

Оказалось, что внуку Григория Николаевича понадобилась стоматологическая операция. К счастью, врачебное вмешательство прошло без осложнений.

Моему мальчику сегодня сделали стоматологическую операцию. Он молодец! Но не доволен ощущением во рту. Он все еще отдыхает, и я надеюсь, что мы скоро пойдем домой и ляжем в постель, – рассказал Чапкис-младший.

Эмбер с сыном / instagram.com/amberchapkis
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Жена Грега - Эмбер - у себя в Инстаграм также поделилась деталями операции.

У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет. Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ, - написала Эмбер.

Напомним, 

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