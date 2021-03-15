Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева станут родителями в третий раз

15 марта 2021 10:35 Юлия Туренко
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева станут родителями в третий раз
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
instagram.com/albinadzhanabaeva

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева готовятся к важному событию.

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Совсем скоро семья любимца украинских женщин Валерия Меладзе станет больше. Жена 55-летнего певца Альбина Джанабаева готовится подарить ему третьего общего ребенка.

Этой радостной новостью Альбина решила поделиться на своих страницах в соцсетях. Она опубликовали фотографию, на которой продемонстрировала свой округлившийся животик.

Судя по размеру живота Джанабаевой, звездные супруги станут родителями совсем скоро.

В ожидании, - лаконично подписала кадр 41-летня экс-участница группы «ВИА Гра».

Певица Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva
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У Валерия и Альбины уже подрастает двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. Также у певца есть три взрослые дочери от брака с Ириной Меладзе - Инга, Софья и Арина.

Напомним, 

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