Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева станут родителями в третий раз
15 марта 2021 10:35
Юлия Туренко
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
instagram.com/albinadzhanabaeva
Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева готовятся к важному событию.
Совсем скоро семья любимца украинских женщин Валерия Меладзе
станет больше. Жена 55-летнего певца Альбина Джанабаева готовится подарить ему третьего общего ребенка.
Этой радостной новостью Альбина решила поделиться на своих страницах в соцсетях. Она опубликовали фотографию, на которой продемонстрировала свой округлившийся животик.
Судя по размеру живота Джанабаевой, звездные супруги станут родителями совсем скоро.
В ожидании, - лаконично подписала кадр 41-летня экс-участница группы «ВИА Гра».
Певица Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva
У Валерия и Альбины уже подрастает двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. Также у певца есть три взрослые дочери от брака с Ириной Меладзе - Инга, Софья и Арина.
Напомним,