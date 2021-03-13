МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара

13 марта 2021 22:59 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара
пресс-служба

13 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мольфара.

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13 марта на канале Украина в эфир вышел 8 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило пятеро участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар и невероятно милый Циклоп.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Мольфар и Буряк. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 8 выпуске и раскроет свою личность Мольфар.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара / пресс-служба

Я хочу поблагодарить детективов и всю команду проекта «МАСКА» за вашу любовь и отношение ко мне! А вообще, я очень благодарен каналу «Украина», ведь именно он в конце концов смог раскрыть и показать зрителям, которые видят меня на экранах уже 27 лет, новые грани моего таланта! – прокомментировал Павел Костицын.

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