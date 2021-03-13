МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара
13 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мольфара.
Согласно голосованию в студии в номинацию попали Мольфар и Буряк. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 8 выпуске и раскроет свою личность Мольфар.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.
Я хочу поблагодарить детективов и всю команду проекта «МАСКА» за вашу любовь и отношение ко мне! А вообще, я очень благодарен каналу «Украина», ведь именно он в конце концов смог раскрыть и показать зрителям, которые видят меня на экранах уже 27 лет, новые грани моего таланта! – прокомментировал Павел Костицын.