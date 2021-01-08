Дочь Валерия Меладзе серьезно травмировалась: Сломать шею в Рождество

8 января 2021 10:00 Катерина Даниленко
Дочь Валерия Меладзе серьезно травмировалась: Сломать шею в Рождество
Валерий Меладзе и его дочь Арина
социальная сеть Instagram

Светлый праздник Рождества для младшей дочери Валерия Меладзе Арины начался трагично.

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18-летняя наследница музыканта оказалась в больнице с переломом шеи. Именно так она написала в Instagram-stories, подкрепив текст снимками с медучреждения.

Сломать шею в Рождество ‒ check.

Instagram-stories дочери Валерия Меладзе Арины / социальная сеть Instagram

При каких обстоятельствах девушка травмировалась, пока неизвестно. Предположительно, Арина упала на горнолыжном склоне, поскольку увлекается зимними видами спорта.

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Вскоре девушка поспешила успокоить своих подписчиков, сообщив, что сломала лишь один позвонок. Теперь некоторое время ей придется ходить в специальном бандаже на шее.

Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны.

Напомним,

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина / социальная сеть Instagram
 

 

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