Дочь Валерия Меладзе серьезно травмировалась: Сломать шею в Рождество
Светлый праздник Рождества для младшей дочери Валерия Меладзе Арины начался трагично.
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При каких обстоятельствах девушка травмировалась, пока неизвестно. Предположительно, Арина упала на горнолыжном склоне, поскольку увлекается зимними видами спорта.
Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны.
Напомним,
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