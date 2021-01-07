Оля Полякова рассказала, как называется рок-коллектив ее старшей дочери

7 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова рассказала, как называется рок-коллектив ее старшей дочери
Певица Оля Полякова с дочерью Машей
социальная сеть Instagram

15-летняя дочь Оли Поляковой уже год готовилась к запуску собственного проекта. Юная леди организовала рок-группу, в которой стала солисткой.

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Звездная мама поддерживает творческие порывы дочери, ведь считает, что именно так и рождается дело всей жизни. Суперблондинка рассекретила, что музыкальный коллектив получил название «Швы».

Друзья, в Маруськи теперь собственная рок-группа! В моей Маши. Называется «Швы». Поэтому давайте смотреть, что же молодежь там играет,
‒ сообщила звезда.

Полякова прикрепила ссылку на Instagram группы, где в первом посте команда показала участников и рассказала немного о коллективе.

Именно на этой странице мы будем выкладывать все что мы готовили для вас целый год. Репетиции и наша жизнь – это все будет тут, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.

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В комментариях интернет-юзеры поинтересовались, чем обосновано такое название группы и пожелали начинающим артистам успехов.

Напомним,

 

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