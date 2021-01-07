Оля Полякова рассказала, как называется рок-коллектив ее старшей дочери
15-летняя дочь Оли Поляковой уже год готовилась к запуску собственного проекта. Юная леди организовала рок-группу, в которой стала солисткой.
Друзья, в Маруськи теперь собственная рок-группа! В моей Маши. Называется «Швы». Поэтому давайте смотреть, что же молодежь там играет,‒ сообщила звезда.
Полякова прикрепила ссылку на Instagram группы, где в первом посте команда показала участников и рассказала немного о коллективе.
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