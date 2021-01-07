Владимир Остапчук, Светлана Тарабарова, Катя Осадчая и другие знаменитости отметили Сочельник ‒ фото

6 января украинцы отмечают Сочельник. Семьи объединяются за одним столом, поют колядки и пробуют 12 постных блюд. Не остались в стороне и знаменитости, которые поделились кусочком праздника в своих микроблогах.

Светлана Тарабарова

Певица отметила Сочельник дома, с мужем и детьми. Из-за пандемии большой семье исполнительницы собраться не удалось, однако современные технологии позволили поздравить друг друга по видеосвязи.

Святий вечір! Святкуємо у сімейному колі вдома, з бабусями і дідусем на відео зв’язку. З Різдвом нас всіх! Щастя у кожний дім.

Владимир Остапчук

Телеведущий вместе с супругой Кристиной и детьми от первого брака отправился на праздник в родной город Умань, к маме, папе и бабушке. Знаменитость показал квартиру, в которой проживают его родственники, свои детские снимки и двор, в котором проводил время после уроков.

Леся Никитюк

Шоувумен Леся Никитюк отправилась на рождественские праздники в Карпаты. В Instagram-stories Леди Ле показала, как прогуливалась горной местностью, забежав в один из ресторанов на ужин. Не забыла знаменитость поздравить с праздником и своих подписчиков.

Різдвом Христовим! Смачної куті і всім щастя в житті.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина, которая совсем недавно переболела коронавирусом, отпраздновала Сочельник в загородном комплексе под Львовом. Маша показала, как вместе с мужем и сыном посетила конюшню, покаталась на карете и слушала украинские народные песни в местном ресторане.

З Різдвом, друзі! Нехай ви зараз будете оточені рідними та всіма, кого любите, та з ким вам тепло! Смачної куті та веселих свят! Ваша Маша та полыцейський Саса.

Катя Осадчая

Семейство Кати Осадчей и Юрия Горбунова отметило праздник в своем загородном доме. Пара готовила традиционные блюда и смотрела кинокомедию-мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки».

З Різдвом! Нехай Святвечір стане часом єднання родини, смачної куті та веселої коляди! Зі святом! Вже їли кутю? Самі готували?

Alyona Alyona

Рэп-исполнительница встретила Сочельник в узком семейном кругу в родном поселке Капитановка, что в Кировоградской области. Девушка показала в микроблоге семейный снимок с родителями и братом, а также оставила теплое поздравление.

З Різдвом Христовим! Вас щиро вітає вся моя родина і хоче нагадати, що Різдвяні свята – це про сімейні традиції, це можливість навідати далеких рідних і приділити увагу сім’ї. Запашна кутя, стрічання першої зорі, колядники – ця атмосфера закарбована в серці кожного з нас. Не проміняю сімейний затишок ні на що. І своїх дітей буду вчити, що Новий рік можна зустрічати де завгодно, а от Різдво – вдома. Ціную традиції, поважаю звичаї, прислухаюся до слів пращурів. Вірю в Бога. Починаємо посиденьки з ложки куті. У нас вона – традиційна. Навіть кіт їсть.

Dzidzio

В национальном наряде и с главным блюдом вечера в руках отметил праздник и певец Dzidzio. Музыкант показал, как в фартуке готовил пампушки, а его любимая супруга вареники.

Дай, Боже, добрий вечір! Христос ся Рождає! Смачної куті.

Напомним,