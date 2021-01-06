Кутья на Сочельник (рецепт)
В Святой вечер за столом должна собраться вся семья, когда на небе появится первая звезда.
Кутья на Рождество
Кутью готовят не только на Рождество, но и на Старый Новый год и Крещение.
В первом случае кутья называется богатой, потом – Щедрой и Голодной соответственно.
Ингредиенты:
- 1 ст. пшеницы,
- 100 г мака,
- 100 г изюма,
- 100 г орехов,
- Мед – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Замоченную пшеницу залейте водой, добавьте щепотку соли и отварите на медленном огне.
2. Запарьте мак кипятком, достаточно 20 минут, уберите воду и перетрите мак в ступке или с помощью блендера.
4. Добавьте к пшенице мак, орехи, изюм или другие сухофрукты. Приятного аппетита!
Кроме того, на Сочельник можно сделать голубцы (постные), постные вареники, капустняк, грибы, тушенную капусту, винегрет, постные блинчики.
Напомним,