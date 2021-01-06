Кутья на Сочельник (рецепт)

Сколько блюд должно быть на столе на Сочельник?

В Святой вечер за столом должна собраться вся семья, когда на небе появится первая звезда.

Кутья на Рождество

Еще один обычай связан с количеством блюд на столе, их должно быть двенадцать. В идеале – необходимо готовить только постную еду, но не все придерживаются традиции.

Кутью готовят не только на Рождество, но и на Старый Новый год и Крещение.

В первом случае кутья называется богатой, потом – Щедрой и Голодной соответственно.

Ингредиенты:

1 ст. пшеницы,

100 г мака,

100 г изюма,

100 г орехов,

Мед – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Замоченную пшеницу залейте водой, добавьте щепотку соли и отварите на медленном огне.

2. Запарьте мак кипятком, достаточно 20 минут, уберите воду и перетрите мак в ступке или с помощью блендера.

3. Изюм тоже запарьте в горячей воде, а орехи порубите очень мелко.

4. Добавьте к пшенице мак, орехи, изюм или другие сухофрукты. Приятного аппетита!

Кроме того, на Сочельник можно сделать голубцы (постные), постные вареники, капустняк, грибы, тушенную капусту, винегрет, постные блинчики.

Напомним,