Кутья на Сочельник (рецепт)

6 января 2021 09:30 Алла Лысак
Кутья на Сочельник (рецепт)
Сколько блюд должно быть на столе на Сочельник?
pixabay.com

В Святой вечер за столом должна собраться вся семья, когда на небе появится первая звезда.

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Еще один обычай связан с количеством блюд на столе, их должно быть двенадцать.  В идеале – необходимо готовить только постную еду, но не все придерживаются традиции.

Кутья на Рождество

Кутью готовят не только на Рождество, но и на Старый Новый год и Крещение.

В первом случае кутья называется богатой, потом – Щедрой и Голодной соответственно.

Ингредиенты:

  • 1 ст. пшеницы, 
  • 100 г мака,
  • 100 г изюма,
  • 100 г орехов,
  • Мед – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Замоченную пшеницу залейте водой, добавьте щепотку соли и отварите на медленном огне.

2. Запарьте мак кипятком, достаточно 20 минут, уберите воду и перетрите мак в ступке или с помощью блендера.

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3. Изюм тоже запарьте в горячей воде, а орехи порубите очень мелко.

4. Добавьте к пшенице мак, орехи, изюм или другие сухофрукты. Приятного аппетита!

Кроме того, на Сочельник можно сделать голубцы (постные), постные вареники, капустняк, грибы, тушенную капусту, винегрет, постные блинчики.

Напомним,

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