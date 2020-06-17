Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия

17 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия
Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия
pixabay.com

Водный баланс - важная составляющая крепкого здоровья и отсутствия проблем с организмом.

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Регулярное питье воды важно для организма по многим причинам. Предлагаем вам узнать о наименее популярных, но очень важных, которые замотивируют вас поставить бутылку воды возле рабочего места. 

Факт №1

На сегодняшний день, ученые из Гарварда рекомендуют выпивать здоровому человеку до 1,5 литров воды в сутки. Сюда также входят чай, кофе и свежий сок. Однако лучше все же отдельно каждой высчитывать свою норму. К примеру, для женщин это 30 мл на 1 кг тела. 

Факт №2

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Из-за обезвоживания организма у вас может болеть голова. Даже легкая потеря воды может привести к более медленной работе мозга. К тому же, если в организме мало жидкости, то наступает дегидрация мозга - процесс, вызывающий ухудшение памяти, повышенную усталость и рассеянность.  

Факт №3

Для борьбы с низкими температурами и, напротив, высокими организм должен сохранять упругость кожи и ее эластичность. Если же эпидермис не увлажнен как следует, то он покрывается преждевременно морщинами. Именно поэтому важно следить за нормой выпитого. 

Факт №4

Вода также способствует улучшению настроения. Ученые доказали, что вода является отличным источником гормона радости, который легко восполнять каждые полчаса. 

Факт №5 

Более 65% от всей массы тела человека состоит из воды. Именно она принимает участие в процессе терморегуляции. Вода также способствует охлаждению органикам. Именно поэтому один стакан теплой воды может привести температуру тела в норму. 

Напомним, 

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