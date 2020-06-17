Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия
Водный баланс - важная составляющая крепкого здоровья и отсутствия проблем с организмом.
Факт №1
На сегодняшний день, ученые из Гарварда рекомендуют выпивать здоровому человеку до 1,5 литров воды в сутки. Сюда также входят чай, кофе и свежий сок. Однако лучше все же отдельно каждой высчитывать свою норму. К примеру, для женщин это 30 мл на 1 кг тела.
Факт №2
Факт №3
Для борьбы с низкими температурами и, напротив, высокими организм должен сохранять упругость кожи и ее эластичность. Если же эпидермис не увлажнен как следует, то он покрывается преждевременно морщинами. Именно поэтому важно следить за нормой выпитого.
Факт №4
Вода также способствует улучшению настроения. Ученые доказали, что вода является отличным источником гормона радости, который легко восполнять каждые полчаса.
Факт №5
Более 65% от всей массы тела человека состоит из воды. Именно она принимает участие в процессе терморегуляции. Вода также способствует охлаждению органикам. Именно поэтому один стакан теплой воды может привести температуру тела в норму.
Напомним,