Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия

Водный баланс - важная составляющая крепкого здоровья и отсутствия проблем с организмом.

Факт №1

Регулярное питье воды важно для организма по многим причинам . Предлагаем вам узнать о наименее популярных, но очень важных, которые замотивируют вас поставить бутылку воды возле рабочего места.

На сегодняшний день, ученые из Гарварда рекомендуют выпивать здоровому человеку до 1,5 литров воды в сутки. Сюда также входят чай, кофе и свежий сок. Однако лучше все же отдельно каждой высчитывать свою норму. К примеру, для женщин это 30 мл на 1 кг тела.

Факт №2

Факт №3

Из-за обезвоживания организма у вас может болеть голова. Даже легкая потеря воды может привести к более медленной работе мозга. К тому же, если в организме мало жидкости, то наступает дегидрация мозга - процесс, вызывающий ухудшение памяти, повышенную усталость и рассеянность.

Для борьбы с низкими температурами и, напротив, высокими организм должен сохранять упругость кожи и ее эластичность. Если же эпидермис не увлажнен как следует, то он покрывается преждевременно морщинами. Именно поэтому важно следить за нормой выпитого.

Факт №4

Вода также способствует улучшению настроения. Ученые доказали, что вода является отличным источником гормона радости, который легко восполнять каждые полчаса.

Факт №5

Более 65% от всей массы тела человека состоит из воды. Именно она принимает участие в процессе терморегуляции. Вода также способствует охлаждению органикам. Именно поэтому один стакан теплой воды может привести температуру тела в норму.

Напомним,