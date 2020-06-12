Как избавиться от пятен пота на ткани: проверенные советы

Аномальная жара, которая обрушилась на Украину, часто может найти свои последствия в пятнах пота на ваших вещах.

Уксус

Чтобы не избавляться сразу от половины гардероба после летнего сезона, рекомендуем вам запомнить следующие средства, которые помогут избежать таких казусов.

Благодаря уксусу вы сможете вывести не только пятна пота, но еще и избавиться от следов неприятного запаха. Но помните: у уксуса очень ограничен спектр возможностей. Он способен удалять загрязнения с темных либо цветных тканей. А вот для белых вещей он не подойдет.

Водка

Нашатырный спирт

Чтобы очистить темные и разноцветные вещи, возьмите водку либо спирт и разведите его с водой. Пропорция должна быть 1:1. Далее нанесите раствор на ватный диск и протрите пятно на ткани. Если результата сразу вы не увидели, оставьте вещь, чтобы она пропиталась, на 30-50 минут.

У этого средства есть отличное свойство избавлять белую ткань от неловких пятен. Он правда может справиться даже с самыми сложными пятнами. Для создания действенного раствора вам необходимо размешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1. Затем нанесите раствор на пятно и через 10 минут тщательно очистите его при помощи теплой воды.

Аммиак

Аммиак – эффективное средство, способное вывести даже самые стойкие пятна пота. Сделать раствор из аммиака проще простого. Вам понадобятся жидкость и теплая вода. Смешайте все в пропорции 1:1. Затем вотрите ее в ткань хозяйственной губкой. Выждите 3-5 минут, а затем прополощите вашу любимую вещь в стиральной машинке.

Напомним,