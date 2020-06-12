Как избавиться от пятен пота на ткани: проверенные советы
Аномальная жара, которая обрушилась на Украину, часто может найти свои последствия в пятнах пота на ваших вещах.
Уксус
Благодаря уксусу вы сможете вывести не только пятна пота, но еще и избавиться от следов неприятного запаха. Но помните: у уксуса очень ограничен спектр возможностей. Он способен удалять загрязнения с темных либо цветных тканей. А вот для белых вещей он не подойдет.
Водка
Нашатырный спирт
У этого средства есть отличное свойство избавлять белую ткань от неловких пятен. Он правда может справиться даже с самыми сложными пятнами. Для создания действенного раствора вам необходимо размешать нашатырный спирт с водой в пропорции 1:1. Затем нанесите раствор на пятно и через 10 минут тщательно очистите его при помощи теплой воды.
Аммиак
Аммиак – эффективное средство, способное вывести даже самые стойкие пятна пота. Сделать раствор из аммиака проще простого. Вам понадобятся жидкость и теплая вода. Смешайте все в пропорции 1:1. Затем вотрите ее в ткань хозяйственной губкой. Выждите 3-5 минут, а затем прополощите вашу любимую вещь в стиральной машинке.
Напомним,