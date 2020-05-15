Обновляем гардероб: ТОП-5 вещей, которые раскроют вас по-новому
Обновка своего гардероба - любимое занятие для каждой девушки. Главное - знать, что именно брать.
Платье миди
Этот фасон платье придает женственности каждой девушке. Обычно платье такого кроя доходит до середины икры, что позволяет многим пухлым девушкам скрыть лишнее в ногах. Бесспорно оно еще и очень практичное, поскольку может носиться как с кедами на плоском ходу, так и на тоненьких каблуках для светского выхода в клуб. Стоит добавить еще и о его универсальности. Такое платье хорошо впишется к в летний гардероб, так и подойдет для ранней осени. Обратите особое внимание на модели с глубоким декольте.
Босоножки
Украшения
На украшения обращают внимание сразу после обуви, к слову. Поэтому обязательно добавьте их в ваш бьюти-рацион. В трендах сейчас массивность и громоздкость. Отличным вариантом станет колье в золотых оттенках - большой привет из 80-х. Носить его можно вместе с базовой майкой, пиджаком оверсайз и джинсами клеш. Также оно дополнит и женственное платье.
Трендовый топ
Топы будут в особом почете, так как давно уже не блистали на модном олимпе. Поэтому этим летом будет ошибкой не запастись красивым топом. Обратите внимание на модели в винтажном стиле из хлопка. Лучше всего отдать предпочтение такой вещи на завязках либо пуговицах с квадратным вырезом.