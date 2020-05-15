Обновляем гардероб: ТОП-5 вещей, которые раскроют вас по-новому

Обновка своего гардероба - любимое занятие для каждой девушки. Главное - знать, что именно брать.

Платье миди

К счастью, множество глянцевых журналов уже поделились своими советами по поводу цветовой гаммы, узоров и фактур на ближайший сезон. Вам остается только запастись желанием слегка видоизменить ваш гардероб и привнести новые краски в образ при помощи некоторых вещей.

Этот фасон платье придает женственности каждой девушке. Обычно платье такого кроя доходит до середины икры, что позволяет многим пухлым девушкам скрыть лишнее в ногах. Бесспорно оно еще и очень практичное, поскольку может носиться как с кедами на плоском ходу, так и на тоненьких каблуках для светского выхода в клуб. Стоит добавить еще и о его универсальности. Такое платье хорошо впишется к в летний гардероб, так и подойдет для ранней осени. Обратите особое внимание на модели с глубоким декольте.

Босоножки

Украшения

Красивая обувь - первое, на что обращают внимание мужчины. Поэтому ей стоит уделить особое внимание. Этим летом обратите внимание на модели, которые возвращают нас в 90-е. К примеру, на пике популярности будут мюли с открытым носком и босоножки на тоненьких ремешках. Из более смелого, но невероятно крутого советуем обратить внимание на вьетнамки на каблуке.

На украшения обращают внимание сразу после обуви, к слову. Поэтому обязательно добавьте их в ваш бьюти-рацион. В трендах сейчас массивность и громоздкость. Отличным вариантом станет колье в золотых оттенках - большой привет из 80-х. Носить его можно вместе с базовой майкой, пиджаком оверсайз и джинсами клеш. Также оно дополнит и женственное платье.

Трендовый топ

Топы будут в особом почете, так как давно уже не блистали на модном олимпе. Поэтому этим летом будет ошибкой не запастись красивым топом. Обратите внимание на модели в винтажном стиле из хлопка. Лучше всего отдать предпочтение такой вещи на завязках либо пуговицах с квадратным вырезом.

Яркая сумка

Яркий цвет вашей сумки дополнит теплую пору, когда вокруг все цветет. Отойдите от темных оттенков. Разрешите себе немного поэкспериментировать - купите сумку в оранжевых, зеленых, голубых или белых оттенках. Достаточно всего одной подобной детали, чтобы переключиться на летний режим.

Напомним,