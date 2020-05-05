ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин

5 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин
ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин
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Макияж - важный атрибут каждой девушки. Но далеко не каждый вариант может гармонировать с вашей внешностью.

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Сегодня мы расскажем, какие ошибки в макияже могут отпугнуть не только мужчин, но и заметно сделать из вас посмешище. Самое время их исправить. 

Слишком прорисованные брови 

Кто из нас не мечтает о густых бровях? Конечно, для многих Кара Делевинь стала эталоном, но и намеренное рисовать идентичную ширину на своем лице не лучший вариант. Чаще всего это может сыграть с вами злую шутку. Лучше всего отказаться от ярких помадок для бровей и темных карандашей. Возьмите себе за правило покупать карандаш либо тени для бровей на пару оттенков светлее. 

Яркий контуринг 

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Контуринг все быстрее выходит из трендов в макияже и становится пережитком прошлого. В этом удивительного ничего и нет, поскольку во многом девушки не знают меры в нанесении корректоров и хайлайтеров. Лучше всего изменить эту привычку в пользу сияющей здоровой кожи. Для этого стоит обзавестись качественной базой под макияж, тональным средством и кремовым хайлайтером. Кстати, мужчины тоже не в восторге от такого яркого макияжа. 

Наращенные ресницы 

Во многом наращенные ресницы ассоциируются у мужчин с провинциальностью и глупостью. А девушки порой просто не чувствуют меры в наращивании. Именно поэтому часто перебарщивают, что приводит к очень неприятным последствиям. Конечно, пышные ресницы - это красиво, но прежде всего нужно знать свою меру. Лучше оставить этот вариант для специальных событий: фотосессии либо вечеринки. 

Френч 

Френч уже давно считается моветоном. Дело в том, что пик популярности этого маникюра пришелся на начало 2000-х. Спустя 20 лет многое изменилось как в моде, так и в мышлении у подрастающих девушек. Поэтому от френча лучше отказаться в пользу однотонного покрытия. Это выглядит более аккуратно, а главное - очень красиво и стильно. 

Напомним, 

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