Как исправить ошибку в любом макияже: ТОП-3 секрета

Для того, чтобы ваш макияж выглядел на все 100, достаточно научиться маленьким спасающим хитростям.

Не забывайте о праймере

Сегодня мы расскажем, как правильно применять косметические средства , чтобы они действительно работали и создавали на вашем лице неповторимый образ.

Многие пропускают этот шаг, думая, что праймер - бесполезная ловушка маркетологов. На самом же деле, праймер необходим для каждой девушки, которая занимается макияжами. И даже просто для себя. Тональное средство само по себе часто может сушить кожу либо браться комочками, скатываясь уже спустя пару часов. Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо выполнить всего два пункта: выбрать тональное средство не из самого дешевого сегмента и запастись праймером. Он сложит некой подложкой для крема, которая выравнивает изначально тон кожи. НО! Ничего не перекрывает.

Не игнорируйте брови

Лучший вариант - бежевый

Многие визажисты уверены, что базовый макияж включает в себя только ровный тон и идеально уложенные брови. Мы тоже не можем не согласиться с этим. Именно поэтому вам необходимо уделить большую часть времени именно бровям, поскольку они первые бросаются окружающим в лицо. Аккуратно оформите их при помощи помадки либо карандаша. Тени лучше не использовать в оформлении бровей, поскольку они могут осыпаться. А после этого важнее всего закрепить результат фиксирующим гелем для бровей. Иначе зачем нужны были все эти старания?

Каждый раз когда мы теряемся в оттенках теней для глаз, можно выбирать беж - точно не прогадаете. Они всегда уместны и с ними справится даже новичок. Удобнее всего пользоваться жидкими и кремовыми тенями — они быстро наносятся и легко растушевываются, не забиваясь в морщинки и складки века. Такой естественный макияж "без макияжа" придаст лицу свежести, а взгляду - игривости.

Напомним,