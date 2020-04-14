Как исправить ошибку в любом макияже: ТОП-3 секрета

14 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как исправить ошибку в любом макияже: ТОП-3 секрета
ТОП-3 секрета в макяиже, которые исправят любую ошибку
Pinterest

Для того, чтобы ваш макияж выглядел на все 100, достаточно научиться маленьким спасающим хитростям.

Читайте такжеНовый тренд в макияже глаз!
Сегодня мы расскажем, как правильно применять косметические средства , чтобы они действительно работали и создавали на вашем лице неповторимый образ. 

Не забывайте о праймере 

Многие пропускают этот шаг, думая, что праймер - бесполезная ловушка маркетологов. На самом же деле, праймер необходим для каждой девушки, которая занимается макияжами. И даже просто для себя. Тональное средство само по себе часто может сушить кожу либо браться комочками, скатываясь уже спустя пару часов. Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо выполнить всего два пункта: выбрать тональное средство не из самого дешевого сегмента и запастись праймером. Он сложит некой подложкой для крема, которая выравнивает изначально тон кожи. НО! Ничего не перекрывает. 

Не игнорируйте брови 

Читайте такжеИдеальные брови: хитрости, которые сделают макияж шикарным
Многие визажисты уверены, что базовый макияж включает в себя только ровный тон и идеально уложенные брови. Мы тоже не можем не согласиться с этим. Именно поэтому вам необходимо уделить большую часть времени именно бровям, поскольку они первые бросаются окружающим в лицо. Аккуратно оформите их при помощи помадки либо карандаша. Тени лучше не использовать в оформлении бровей, поскольку они могут осыпаться. А после этого важнее всего закрепить результат фиксирующим гелем для бровей. Иначе зачем нужны были все эти старания?

Лучший вариант - бежевый

Каждый раз когда мы теряемся в оттенках теней для глаз, можно выбирать беж - точно не прогадаете. Они всегда уместны и с ними справится даже новичок. Удобнее всего пользоваться жидкими и кремовыми тенями — они быстро наносятся и легко растушевываются, не забиваясь в морщинки и складки века. Такой естественный макияж "без макияжа" придаст лицу свежести, а взгляду - игривости. 

Напомним, 

Облако тегов

красота уход советы макияж Тренды

Материалы по теме

Как не допустить ошибок в приготовлении пасхального кулича: главные советы
Полезные советы

Как не допустить ошибок в приготовлении пасхального кулича: главные советы
Как правильно сделать глазурь для пасхального кулича: главные советы
Полезные советы

Как правильно сделать глазурь для пасхального кулича: главные советы
Секс как лекарство: ТОП-5 причин заниматься им чаще
Психология

Секс как лекарство: ТОП-5 причин заниматься им чаще
Секрет красоты Марии Мельник: ведущая рассказала об уходе за светлыми волосами
Lifestyle

Секрет красоты Марии Мельник: ведущая рассказала об уходе за светлыми волосами

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK