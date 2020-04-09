Главные ошибки в макияже, которых мы не замечаем
Макияж - целое искусство, ошибиться в котором не составит нам труда. А порой мы даже не понимаем, почему делаем все правильно, а результат остается неудовлетворительным.
Отсутствие базы под макияж
Если вы сразу наносите тональное средство на кожу, предварительно не подготовив ее вместе с базой или праймером, то результат может вас огорчить. Дело в том, что тональному средству обязательно нужно подложка, которая сможет связать два средства в один финиш и придать коже здорового блеска. Если под рукой нет праймера, выбирайте увлажняющий крем.
Неправильный консиллер
Грязные кисти
Кисти необходимо мыть раз в неделю. Инструменты, которыми вы наносили тональное средство на кожу - после каждого использования. В противном случае ваша кожа может покрыться дерматитом, лечить который намного дольше, чем просто придерживаться гигиены.
Напомним,