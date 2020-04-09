Главные ошибки в макияже, которых мы не замечаем

Главные ошибки в макияже, которых мы не замечаем

Макияж - целое искусство, ошибиться в котором не составит нам труда. А порой мы даже не понимаем, почему делаем все правильно, а результат остается неудовлетворительным.

Отсутствие базы под макияж

Самое время разобраться в главные ошибках при нанесении макияжа , чтобы впредь такое не повторять.

Если вы сразу наносите тональное средство на кожу, предварительно не подготовив ее вместе с базой или праймером, то результат может вас огорчить. Дело в том, что тональному средству обязательно нужно подложка, которая сможет связать два средства в один финиш и придать коже здорового блеска. Если под рукой нет праймера, выбирайте увлажняющий крем.

Неправильный консиллер

Грязные кисти

На самом деле, консиллер - это чудесное средство, которое может спрятать наши синяки под глазами и покраснения на лице. Но его неправильный выбор либо же отсутствие в вашем арсенале может плачевно сказаться на макияже. Консиллер необходимо брать на один-два тона светлее вашей кожей, желательно персиковых оттенков. В идеале можно приобрести консиллер, который был бы со светоотражающими частичками, что придало бы образу большей свежести.

Кисти необходимо мыть раз в неделю. Инструменты, которыми вы наносили тональное средство на кожу - после каждого использования. В противном случае ваша кожа может покрыться дерматитом, лечить который намного дольше, чем просто придерживаться гигиены.

Напомним,