Макияж, который визуально сделает лицо худее
Давно мечтали смотреть на фотку и видеть симметричное лицо, которым вы бы были довольны?
Для визуального сужения лица вам потребуется несколько тональных средств разных оттенков. Первое тональное средство должно совпадать с оттенком вашей кожи, второе — на один тон светлее, и третье — на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета кожи. Или же вы можете прибегнуть к помощи бронзера. Нанесите тональное средство оттенка вашей кожи на все лицо. Затем — можно приступать к корректированию недостатков, используя более светлый и темный оттенок.
Кругло лицо
Треугольное лицо
Для того, чтобы сделать треугольную форму более шире — высветлите область под глазами. Светлую пудру нужно нанести на область лба, чтобы сделать его шире. Затем — затемните стороны лица.
Квадратное лицо
Квадратное лицо необходимо визуально сузить. Вам нужно высветлить область лба и подбородка, а области по краям лица — затемнить.
Напомним,