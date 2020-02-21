Макияж, который визуально сделает лицо худее

Давно мечтали смотреть на фотку и видеть симметричное лицо, которым вы бы были довольны?

Тогда вам точно следует обратить внимание на следующие трюки в макияже

Для визуального сужения лица вам потребуется несколько тональных средств разных оттенков. Первое тональное средство должно совпадать с оттенком вашей кожи, второе — на один тон светлее, и третье — на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета кожи. Или же вы можете прибегнуть к помощи бронзера. Нанесите тональное средство оттенка вашей кожи на все лицо. Затем — можно приступать к корректированию недостатков, используя более светлый и темный оттенок.

Кругло лицо

Для того, чтобы вытянуть круглое лицо необходимо затемнить скульные, виски и боковые части. А вот зону лба следует наоборот высветлить другим оттенком. Также не забудьте про подборок. Это поможет сделать его более острым.

Треугольное лицо

Для того, чтобы сделать треугольную форму более шире — высветлите область под глазами. Светлую пудру нужно нанести на область лба, чтобы сделать его шире. Затем — затемните стороны лица.

Квадратное лицо

Квадратное лицо необходимо визуально сузить. Вам нужно высветлить область лба и подбородка, а области по краям лица — затемнить.

Напомним,