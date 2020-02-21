Макияж, который визуально сделает лицо худее

21 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Макияж, который визуально сделает лицо худее
Макияж, который визуально сделает лицо худее
pixabay.com

Давно мечтали смотреть на фотку и видеть симметричное лицо, которым вы бы были довольны?

Читайте такжеНаталья Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину
Тогда вам точно следует обратить внимание на следующие трюки в макияже

Для визуального сужения лица вам потребуется несколько тональных средств разных оттенков. Первое тональное средство должно совпадать с оттенком вашей кожи, второе — на один тон светлее, и третье — на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета кожи.  Или же вы можете прибегнуть к помощи бронзера. Нанесите тональное средство оттенка вашей кожи на все лицо. Затем — можно приступать к корректированию недостатков, используя более светлый и темный оттенок.

Кругло лицо 

Читайте такжеСоветы для тех, кому не с кем отмечать День святого Валентина
Для того, чтобы вытянуть круглое лицо необходимо затемнить скульные, виски и боковые части. А вот зону лба следует наоборот высветлить другим оттенком. Также не забудьте про подборок. Это поможет сделать его более острым. 

Треугольное лицо 

Для того, чтобы сделать треугольную форму более шире — высветлите область под глазами. Светлую пудру нужно нанести на область лба, чтобы сделать его шире. Затем  — затемните стороны лица.

Квадратное лицо 

Квадратное лицо необходимо визуально сузить. Вам нужно высветлить область лба и подбородка, а области по краям лица — затемнить.

Напомним, 

 

Облако тегов

красота уход макияж Тренды

Материалы по теме

Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
Тренды

Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
ТОП-3 средства в косметике, от которых немедленно необходимо отказаться
Lifestyle

ТОП-3 средства в косметике, от которых немедленно необходимо отказаться
Тренды свадебных платьев 2020 года: советы стилиста при выборе идеального наряда
Lifestyle

Тренды свадебных платьев 2020 года: советы стилиста при выборе идеального наряда
Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Куриное филе с сыром и беконом от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK