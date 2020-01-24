Трендовые идеи для макияжа ко Дню святого Валентина
Даже если вы всей душой не любите этот день и отдаете предпочтение остаться со второй половинкой дома 14 февраля - ваш внешний вид должен свести партнера с ума.
Стрелки
Стрелки будут актуальны всегда: утром, днем или вечером. Все зависит от их размера и длины. Чтобы разнообразить ваш образ, можете попробовать цветные лайнеры с блестками: золотые, серебряные или розовые. Но предпочитая стрелки, имейте в виду, что губы должны быть нюдовыми, как и весь макияж в общем.
Нюдовый макияж
Губы
Если в этот день в вас проснется королева, не давайте ей вас покидать - выделите губы сочной помадой. Только не забывайте о правилах акцента: если губы яркие, то макияж глаз должен быть максимально естественный и неброский.
Напомним,