Трендовые идеи для макияжа ко Дню святого Валентина

Даже если вы всей душой не любите этот день и отдаете предпочтение остаться со второй половинкой дома 14 февраля - ваш внешний вид должен свести партнера с ума.

Сегодня мы поделимся идеями для макияжа ко Дню всех влюбленных.

Стрелки

Стрелки будут актуальны всегда: утром, днем или вечером. Все зависит от их размера и длины. Чтобы разнообразить ваш образ, можете попробовать цветные лайнеры с блестками: золотые, серебряные или розовые. Но предпочитая стрелки, имейте в виду, что губы должны быть нюдовыми, как и весь макияж в общем.

Нюдовый макияж

Суть заключается в макияже без макияжа. То есть, мы создаем иллюзию естественной красоты. Для такого трюка нам понадобится хорошо подготовить кожу. Сначала нанесите увлажняющий крем. Дайте ему впитаться. Затем воспользуйтесь праймером - он поможет выровнять рельеф кожи. И только после этого приступайте к нанесению тонального средства. Выбирайте не плотные текстуры, а полупрозрачные: таким образом кожа сможет дышать. Фишка нюдового макияжа - красивые брови и глаза. Последние подведите слегка коричневыми карандашом либо нанесите сатиновые прозрачные тени на подвижное веко.

Губы

Если в этот день в вас проснется королева, не давайте ей вас покидать - выделите губы сочной помадой. Только не забывайте о правилах акцента: если губы яркие, то макияж глаз должен быть максимально естественный и неброский.

Напомним,