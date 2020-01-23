ТОП-5 трендовых фактур в 2020 году

23 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 трендовых фактур в 2020 году
ТОП-5 трендовых фактур в 2020 году
pixabay.com

Мы успели рассказать про обувь, верхнюю одежду, белье и стрижку - но забыли про фактуры!

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Сегодня мы исправим эту оплошность.  

Эко-кожа 

Вы можете отдать предпочтение не только брюкам из веганской кожи. К примеру, бермуды либо топ тоже будут смотреться стильно и необычно. А еще круче - обратить свое внимание на верхнюю одежду из эко-кожи либо на аксессуары с кожаными вставками. 

Все оттенки бежевого 

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Украинская зима в этом году больше напоминает осень. Поэтому и гардероб можно строить на нюдовых осенних оттенках: лесная корп, беж, кофе с молоком. И еще: забудьте о мифах, что черный стройнит, а белый полнит. Вам делает больше только ваша низкая самооценка, помните!
Брючные костюмы 

Выбирайте модели в одной цветовой гамме: верх и низ. Предпочтение отдайте темным оттенкам зеленого, синего и серого. Допускаются варианты с клетчатой расцветкой. 

Макси-тренч

Тренч - устоявшаяся классика. Каждая модница обязана иметь в своем гардеробе один дорогой, но качественный тренч. 

Объемные рукава 

Еще один тренд 2020 года - дутые рукава. Скажем сразу: такая модная тенденция подойдет хрупким девушкам с узкими плечами. Широкоплечим красавицам лучше обратить внимание на модели, которые визуально не делают вас больше в два раза. 

Напомним, 

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