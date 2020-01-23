ТОП-5 трендовых фактур в 2020 году

Мы успели рассказать про обувь, верхнюю одежду, белье и стрижку - но забыли про фактуры!

Сегодня мы исправим эту оплошность.

Эко-кожа

Вы можете отдать предпочтение не только брюкам из веганской кожи. К примеру, бермуды либо топ тоже будут смотреться стильно и необычно. А еще круче - обратить свое внимание на верхнюю одежду из эко-кожи либо на аксессуары с кожаными вставками.

Все оттенки бежевого

Украинская зима в этом году больше напоминает осень. Поэтому и гардероб можно строить на нюдовых осенних оттенках: лесная корп, беж, кофе с молоком. И еще: забудьте о мифах, что черный стройнит, а белый полнит. Вам делает больше только ваша низкая самооценка, помните!

Выбирайте модели в одной цветовой гамме: верх и низ. Предпочтение отдайте темным оттенкам зеленого, синего и серого. Допускаются варианты с клетчатой расцветкой.

Макси-тренч

Тренч - устоявшаяся классика. Каждая модница обязана иметь в своем гардеробе один дорогой, но качественный тренч.

Объемные рукава

Еще один тренд 2020 года - дутые рукава. Скажем сразу: такая модная тенденция подойдет хрупким девушкам с узкими плечами. Широкоплечим красавицам лучше обратить внимание на модели, которые визуально не делают вас больше в два раза.

Напомним,