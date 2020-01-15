Главный тренд весны 2020 года

15 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Главный тренд весны 2020 года

Зима пересекла свой экватор, а значит, время думать о весеннем гардеробе.

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Сегодня мы поделимся главным трендом грядущего сезона - цветной кожей

Вы наверняка уже слышали о нем, поскольку искусственная кожа сейчас весьма популярна. Однако модные дома решили дать ей внушительный толчок для промоции и представили множество различных вариаций луков с цветной кожей. 

Актуальные цвета 

Запомните: чем ярче, тем лучше. Поэтому не бойтесь брать всю цветовую гамму (от желтого до ярко-фиолетового). 

Сочетание  

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Стилисты заявляют, что изделия из яркой кожи стоит сочетать с не менее яркими вещами и аксессуарами. Например, красные брюки отлично сочетаются с синим топом. Однако помните о золотом правиле: не больше трех контрастных цветов в одном образе. 

Чтобы не переборщить с яркостью, можете выбрать образ в одной цветовой гамме. Он все еще будет выглядеть ярко, но в тоже время безопасно. 

Еще одним безопасным вариантом считается сочетание цветной кожи с пастельными оттенками бежевого, кремового, белого. Так ты позволишь своим ярким кожаным вещам сиять во всей красе.

Напомним, 

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