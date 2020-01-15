Главный тренд весны 2020 года
Зима пересекла свой экватор, а значит, время думать о весеннем гардеробе.
Вы наверняка уже слышали о нем, поскольку искусственная кожа сейчас весьма популярна. Однако модные дома решили дать ей внушительный толчок для промоции и представили множество различных вариаций луков с цветной кожей.
Актуальные цвета
Запомните: чем ярче, тем лучше. Поэтому не бойтесь брать всю цветовую гамму (от желтого до ярко-фиолетового).
Сочетание
Чтобы не переборщить с яркостью, можете выбрать образ в одной цветовой гамме. Он все еще будет выглядеть ярко, но в тоже время безопасно.
Еще одним безопасным вариантом считается сочетание цветной кожи с пастельными оттенками бежевого, кремового, белого. Так ты позволишь своим ярким кожаным вещам сиять во всей красе.
Напомним,