Главный тренд весны 2020 года

Зима пересекла свой экватор, а значит, время думать о весеннем гардеробе.

Сегодня мы поделимся главным трендом грядущего сезона - цветной кожей

Вы наверняка уже слышали о нем, поскольку искусственная кожа сейчас весьма популярна. Однако модные дома решили дать ей внушительный толчок для промоции и представили множество различных вариаций луков с цветной кожей.

Актуальные цвета

Запомните: чем ярче, тем лучше. Поэтому не бойтесь брать всю цветовую гамму (от желтого до ярко-фиолетового).

Сочетание

Стилисты заявляют, что изделия из яркой кожи стоит сочетать с не менее яркими вещами и аксессуарами. Например, красные брюки отлично сочетаются с синим топом. Однако помните о золотом правиле: не больше трех контрастных цветов в одном образе.

Чтобы не переборщить с яркостью, можете выбрать образ в одной цветовой гамме. Он все еще будет выглядеть ярко, но в тоже время безопасно.

Еще одним безопасным вариантом считается сочетание цветной кожи с пастельными оттенками бежевого, кремового, белого. Так ты позволишь своим ярким кожаным вещам сиять во всей красе.

Напомним,