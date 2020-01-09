Новый трендовый цвет в 2020 году: как носить

9 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Новый трендовый цвет в 2020 году: как носить

Хоть институт цвета Pantone и объявил главным цветом года синий, модные тенденции диктуют нам все новые и новые правила игры.

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Сегодня мы расскажем об удивительном и свежем цвете 2020 года - мятном. 

Этот пастельный цвет отличается своей чистотой и спокойствием, которое он излучает. Эксперты главных модных домов все чаще добавляют мятный в различные комбинации луков как для повседневной носки, так и для вечерних выходов. Он может быть как очень светлым, так и темным и насыщенным. Разнообразная палитра мятного цвета удовлетворит любую, а также позволит экспериментировать с образами.

Итак, что же нам предлагают выбрать в мятном цвете, чтобы это смотрелось сочно и эффектно?

Монолук

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Образ для повседневной носки вполне легко создать из вещей одного подтона. В случае с мятным цветом вы можете сделать яркий акцент на штанах, которые будут ярче, и гольфе глубокого темного мятного цвета. Если у вас более тяжелый низ, то такую композицию следует перевернуть: сделать акцент на верхней части и затемнить бедра темными оттенками штанов. 

Яркие акценты 

Мятный цвет хорош и в точечном использовании. К примеру, футболка в теплых оттенках мятного либо же жакет. Последний, кстати, станет отличной верхней одежды для вечернего времяпрепровождения на свидании либо деловой встрече. 

Напомним, 

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