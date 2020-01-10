Модный маникюр 2020: стилисты подсказали, как оставаться в тренде

10 января 2020 11:30 Алла Лысак
Модный маникюр 2020: стилисты подсказали, как оставаться в тренде
Модный маникюр 2020: стилисты подсказали, как оставаться в тренде

Эксперты по дизайну ногтей рассказали о тенденциях, которые оказались в тренде в первый месяц 2020 года!

Наиболее модным и востребованным цветом середины зимы станет молочный и все его оттенки!

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Главные модницы мира взяли его на вооружение, а специалисты в сфере дизайна утверждают, что минимализм и мягкость долго будут оставаться на пьедестале популярности. 

Молочный цвет символизирует комфорт, чистоту, легкость и благородство, при этом он не кажется холодным (как белый) и отлично гармонирует с одеждой любого цвета и стиля, а также вписывается в строгий дресс-код.

Молочные оттенки отличаются универсальностью, они подчеркнут вашу женственность, а дерзкому образу добавят изюминку, которая лишь добавит таинственности. 

Молочный маникюр уже стал достойным конкурентом классическому френчу. 

Напомним,

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