Модный маникюр 2020: стилисты подсказали, как оставаться в тренде
Эксперты по дизайну ногтей рассказали о тенденциях, которые оказались в тренде в первый месяц 2020 года!
Наиболее модным и востребованным цветом середины зимы станет молочный и все его оттенки!
Молочный цвет символизирует комфорт, чистоту, легкость и благородство, при этом он не кажется холодным (как белый) и отлично гармонирует с одеждой любого цвета и стиля, а также вписывается в строгий дресс-код.
Молочные оттенки отличаются универсальностью, они подчеркнут вашу женственность, а дерзкому образу добавят изюминку, которая лишь добавит таинственности.
Молочный маникюр уже стал достойным конкурентом классическому френчу.
Напомним,