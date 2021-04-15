ТОП-3 горячих тренда для стильного маникюра весной
В 2021 году в тренде индивидуальность и яркие ноготки!
Во время пандемии макияж отошел на второй план, а продажи помад, чему удивляться, упали на 50%. В такое неспокойное время именно маникюр становится холстом для выражения себя любимой. Давайте же воспользуемся возможностью!
Все мы нуждаемся в ярких красках!
Северное сияние
Ногти, накрашенные таким образом, уже стали хитом сезона в Южной Корее, именно из этой страны к нам и пришел новый тренд.
Для маникюра вам потребуется переливающийся лак для ногтей, можно без каких-либо ограничений добавлять мерцающие частички.
Радуга
Смайл
Еще больше позитива хотят увидеть на наших ноготках дизайнеры, потому призывают использовать смайлики.
Их можно рисовать как классическими желтыми, так и любого другого цвета, сочетая с графическими элементами.
Напомним,