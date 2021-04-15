В 2021 году в тренде индивидуальность и яркие ноготки!

Во время пандемии макияж отошел на второй план, а продажи помад, чему удивляться, упали на 50%. В такое неспокойное время именно маникюр становится холстом для выражения себя любимой. Давайте же воспользуемся возможностью!

Стилисты призывают отказаться от нюда, который порядком надоел своими лаконичностью и универсальностью.

Все мы нуждаемся в ярких красках!

Северное сияние

Ногти, накрашенные таким образом, уже стали хитом сезона в Южной Корее, именно из этой страны к нам и пришел новый тренд.

Для маникюра вам потребуется переливающийся лак для ногтей, можно без каких-либо ограничений добавлять мерцающие частички.

ТОП-3 горячих тренда для стильного маникюра весной 2021 / @oneureun_nail

Радуга

Актуальными остаются пастельные оттенки в сочетании с неоновыми и флуоресцентными цветами. Такой маникюр не будет ослеплять яркостью, однако прохожие, случайно бросившие взгляд на ваши ногти, точно заходят рассмотреть уникальные переливы повнимательнее.

ТОП-3 горячих тренда для стильного маникюра весной 2021 / @overglowedit

Смайл

Еще больше позитива хотят увидеть на наших ноготках дизайнеры, потому призывают использовать смайлики.

Их можно рисовать как классическими желтыми, так и любого другого цвета, сочетая с графическими элементами.

ТОП-3 горячих тренда для стильного маникюра весной 2021 / @overglowedit

Напомним,