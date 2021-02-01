Антитренды 2021 года: вещи, которые окончательно вышли из моды

1 февраля 2021 11:40 Алла Лысак
Антитренды 2021 года: вещи, которые окончательно вышли из моды
Антитренды 2021: вещи, которые окончательно вышли из моды
pixabay.com

Новинки вытесняют старые и полюбившиеся фасоны, антитренды тоже меняются, рассказываем, какие вещи уже устарели в 2021 году.

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Упс, шубы из натурального меха больше не обеспечат вам восхищение аудитории, а меховые жилетки, которые в народе называют гусеницами, так и вовсе являются антитрендом уже не первый год. Выбросите.

Сюда же стоит отнести пальто с меховыми воротниками, к слову, модельеры пришли к выводу, что такой дизайн старит.

Тонкая приталенная курточка тоже неожиданно вошла в список вещей, которые покинули модный Олимп.

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Впрочем, это было неизбежно, ведь такие изделия совсем непрактичны, они не прикрывают даже поясницу, а если мороз?

Дубленки тоже уходят в прошлое, самым немодным фасоном названа приталенная модель с длиной до колена. Если уж вам очень нравятся дубленки, то купите длинную или короткую модель, выбирайте яркие или пастельные цвета. 

Напомним,

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