Антитренды 2021 года: вещи, которые окончательно вышли из моды
Новинки вытесняют старые и полюбившиеся фасоны, антитренды тоже меняются, рассказываем, какие вещи уже устарели в 2021 году.
Сюда же стоит отнести пальто с меховыми воротниками, к слову, модельеры пришли к выводу, что такой дизайн старит.
Тонкая приталенная курточка тоже неожиданно вошла в список вещей, которые покинули модный Олимп.
Дубленки тоже уходят в прошлое, самым немодным фасоном названа приталенная модель с длиной до колена. Если уж вам очень нравятся дубленки, то купите длинную или короткую модель, выбирайте яркие или пастельные цвета.
Напомним,