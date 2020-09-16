Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020
Трендовый маникюр в офис и на работу осенью 2020 года.
Классический французскийманикюре не придется ни капли сомневаться в любом месте и в любое время.
Стилисты рекомендуют для офиса использовать стандартный френч, который предусматривает покрытие ноготка прозрачным лаком (с розовым оттенком) и нанесение на кончик ногтя белого лака. Сейчас, к слову, сделать французский маникюр можно и в домашних условиях, используя специальные трафареты.
Нюд
Нюдовый маникюр придумали для тех случаев, когда ногти не должны выделяться на общем фоне.
Даже если у вас на работе строгий дресс-код, это не повод отказывать себе в красивых ноготках, выбирайте любые оттенки бежевого и розового, комбинируйте, сочетайте и создавайте свой неповторимый нюд.
Однотонный маникюр
Однотонный маникюр будет очень кстати именно в офисе, а если подобрать лак с учетом цвета одежды или, например, сумочки, то звание самой стильной красавицы компании или предприятия вам точно гарантировано.
Напомним,