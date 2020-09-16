Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020

16 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020
Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020
pixabay.com

Трендовый маникюр в офис и на работу осенью 2020 года.

Классический французский

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Френч никогда не выйдет из моды, в таком маникюре не придется ни капли сомневаться в любом месте и в любое время.

Стилисты рекомендуют для офиса использовать стандартный френч, который предусматривает покрытие ноготка прозрачным лаком (с розовым оттенком) и нанесение на кончик ногтя белого лака. Сейчас, к слову, сделать французский маникюр можно и в домашних условиях, используя специальные трафареты.

Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020 / pixabay.com

Нюд

Нюдовый маникюр придумали для тех случаев, когда ногти не должны выделяться на общем фоне.

Даже если у вас на работе строгий дресс-код, это не повод отказывать себе в красивых ноготках, выбирайте любые оттенки бежевого и розового, комбинируйте, сочетайте и создавайте свой неповторимый нюд.

Однотонный маникюр

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Еще один вариант маникюра на работу покоряет своей простотой, достаточно взять один лак и нанести его на ногти. Готово!

Однотонный маникюр будет очень кстати именно в офисе, а если подобрать лак с учетом цвета одежды или, например, сумочки, то звание самой стильной красавицы компании или предприятия вам точно гарантировано.

Стильный офисный маникюр: тренды осени 2020 / pixabay.com

Напомним,

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