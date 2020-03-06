ТОП-5 трендов весеннего маникюра
Какой маникюр оказался на пике популярности весной 2020 года?
Пастельные оттенкикрасоты, поэтому в трендах оказался однотонный маникюр с использованием пастельных оттенков (розового, бежевого).
Элегантный и универсальный маникюр подходит к любому дресс-коду и скрывает несовершенства ногтевой пластины.
Декор фольгой
Модницы полюбили этот маникюр в том числе из-за его простоты и быстрого нанесения.
Вы можете сделать его дома, без посещения салона: берем кусочки фольги и крепим их на ногти, стильный декор готов!
Пятьдесят оттенков синего
Синий остается самым модным цветом 2020 года, забывать о нем точно не стоит!
Мастера с радостью покажут вам варианты маникюра в синих, фиолетовых, лиловых и даже кобальтовых оттенках.
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Яркая втирка
Такой маникюр смотрится очень свежо, а также празднично.
Втирка держится на ногтях долго, в тренде вам помогут быть оттенки сиреневого, голубого и синего.
Напомним,