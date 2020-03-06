ТОП-5 трендов весеннего маникюра

6 марта 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 трендов весеннего маникюра
ТОП-5 трендов весеннего маникюра

Какой маникюр оказался на пике популярности весной 2020 года?

Пастельные оттенки

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Весна считается нежной порой женственности и красоты, поэтому в трендах оказался однотонный маникюр с использованием пастельных оттенков (розового, бежевого).

Элегантный и универсальный маникюр подходит к любому дресс-коду и скрывает несовершенства ногтевой пластины. 

Декор фольгой

Модницы полюбили этот маникюр в том числе из-за его простоты и быстрого нанесения. 

Вы можете сделать его дома, без посещения салона: берем кусочки фольги и крепим их на ногти, стильный декор готов!

ТОП-5 трендов весеннего маникюра

Пятьдесят оттенков синего

Синий остается самым модным цветом 2020 года, забывать о нем точно не стоит!

Мастера с радостью покажут вам варианты маникюра в синих, фиолетовых, лиловых и даже кобальтовых оттенках. 

Negative space

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Такое покрытие представляет собой полупрозрачные рисунки на ногтях, которые напоминают изображение негатива. 

Яркая втирка

Такой маникюр смотрится очень свежо, а также празднично.

Втирка держится на ногтях долго, в тренде вам помогут быть оттенки сиреневого, голубого и синего. 

ТОП-5 трендов весеннего маникюра

Напомним,

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