Какой маникюр оказался на пике популярности весной 2020 года?

Пастельные оттенки

Весна считается нежной порой женственности и красоты , поэтому в трендах оказался однотонный маникюр с использованием пастельных оттенков (розового, бежевого).

Элегантный и универсальный маникюр подходит к любому дресс-коду и скрывает несовершенства ногтевой пластины.

Декор фольгой

Модницы полюбили этот маникюр в том числе из-за его простоты и быстрого нанесения.

Вы можете сделать его дома, без посещения салона: берем кусочки фольги и крепим их на ногти, стильный декор готов!

ТОП-5 трендов весеннего маникюра

Пятьдесят оттенков синего

Синий остается самым модным цветом 2020 года, забывать о нем точно не стоит!

Мастера с радостью покажут вам варианты маникюра в синих, фиолетовых, лиловых и даже кобальтовых оттенках.

Negative space

Яркая втирка

Такое покрытие представляет собой полупрозрачные рисунки на ногтях, которые напоминают изображение негатива.

Такой маникюр смотрится очень свежо, а также празднично.

Втирка держится на ногтях долго, в тренде вам помогут быть оттенки сиреневого, голубого и синего.

ТОП-5 трендов весеннего маникюра

Напомним,