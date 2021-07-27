Как правильно носить белье под одеждой: советы стилиста

27 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как правильно носить белье под одеждой: советы стилиста
Как правильно носить белье под одеждой: советы стилиста
pixabay.com

Стилист Вами Айдиас раскрыла простые правила выбора белья для повседневной жизни и особенных событий.

По словам стилиста, каждая девушка должна запомнить несколько правил, которые уже стали золотым стандартом в индустрии моды.

Во-первых, белья не должно быть видно под одеждой. Если вы выбрали открытый топ или майку, то лямки убираем (силиконовые тоже не подходят). 

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Во-вторых, под белую одежду лучше всего подходит белье телесного цвета, а не белое. 

В-третьих, открытые платья желательно носить без белья, если не позволяет размер груди, используйте наклейки на грудь и подкладки, которые сделают носку комфортнее.

Стилист отметила, что кружевное белье следует оставлять для времяпровождения с любимым человеком. 

Напомним,

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