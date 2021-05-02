Даша Астафьева в роскошном белье сверкнула грудью ‒ фото

2 мая 2021 19:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева в роскошном белье сверкнула грудью ‒ фото
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Модель и певица Даша Астафьева любит радовать поклонников пикантными кадрами с фотосессий.

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В этот раз исполнительница предстала в черном кружевном белье, которое подчеркивало ее пышную грудь. Девушка позировала на стуле, приподняв руки над головой. Дополняли эффектный образ макияж с акцентом на глазах и объемная укладка.

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‒ написала под фото звезда, приобщив фанов продолжить фразу.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

Снимок вызвал фурор в комментариях. Подписчики сравнивали звезду с многими известными личностями, а также отмечали ее необычайную красоту и сексуальность: «На Монику Беллуччи», «Ой, а мне отдаленно Эми Уайнхаус», «На царицу Египта», «А мне на Нефертити», «На Джоли», «Совершенство», «Софи Лорен», «Как кинозвезда из 60-70 годов», «На дуже красиву самобутню жінку».

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К слову, подобные снимки украшают ленту Instagram Астафьевой многие годы. Девушка давно завоевала звание секс-символа украинского шоу-бизнеса.

Напомним,

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