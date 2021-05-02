Даша Астафьева в роскошном белье сверкнула грудью ‒ фото
Модель и певица Даша Астафьева любит радовать поклонников пикантными кадрами с фотосессий.
Похожа на...‒ написала под фото звезда, приобщив фанов продолжить фразу.
Снимок вызвал фурор в комментариях. Подписчики сравнивали звезду с многими известными личностями, а также отмечали ее необычайную красоту и сексуальность: «На Монику Беллуччи», «Ой, а мне отдаленно Эми Уайнхаус», «На царицу Египта», «А мне на Нефертити», «На Джоли», «Совершенство», «Софи Лорен», «Как кинозвезда из 60-70 годов», «На дуже красиву самобутню жінку».
Напомним,