Катя Осадчая готовится стать мамой в третий раз

2 мая 2021 00:40 Катерина Даниленко
Катя Осадчая готовится стать мамой в третий раз
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

В семье телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова ожидается пополнение.

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О беременности знаменитости стало известно в новом выпуске программы «Світське життя». Во время интервью с Олей Поляковой в Турции, артистка призналась, что станет многодетной мамой.

Певица сразу заметила округлившийся животик ведущей и спросила ее, правда ли, что она беременна.

Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить. Или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?
‒ поинтересовалась Полякова.

Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная!
‒ заявила Осадчая.

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Отметим, что вместе с супругом Юрием Горбуновым звезда «Голос країни» уже воспитывает 4-летнего сына Ивана. Также у знаменитости есть 18-летний сын Илья, которого она родила от первого мужа, бизнесмена и народного депутата Олега Полищука.

Напомним,

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / социальная сеть Instagram
 

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