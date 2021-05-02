Катя Осадчая готовится стать мамой в третий раз
2 мая 2021 00:40
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram
В семье телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова ожидается пополнение.
знаменитости стало известно в новом выпуске программы «Світське життя». Во время интервью с Олей Поляковой в Турции, артистка призналась, что станет многодетной мамой.
Певица сразу заметила округлившийся животик ведущей и спросила ее, правда ли, что она беременна.
Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить. Или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?‒ поинтересовалась Полякова.
Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная!‒ заявила Осадчая.
Напомним,
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / социальная сеть Instagram