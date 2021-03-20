Что известно о первом супруге Кати Осадчей: Когда муж ушел, стало легче
20 марта 2021 18:00
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram
В 18 лет Катя Осадчая вышла замуж за бизнесмена Олега Полищука. Семейная жизнь пары продлилась всего три года, однако звезда "Світського життя" признается, что до сих пор в хороших отношениях с бывшим мужем.
Читайте такжеДо и после родов: Василиса Фролова позабавила снимком с беременным животиком и с сыном на рукахНародный депутат и начинающая модель познакомились на отдыхе в Крыму. Мужчина был на 14 лет старше Осадчей. Их роман развивался достаточно стремительно, спустя год после знакомства они расписались. А 28 сентября 2002 года у Олега и Кати родился сын Илья.
У нас была настоящая свадьба – в большом зале, с гостями, столами, ломящимися от еды и напитков, с тамадой. Я была в белом платье и фате. В общем, все как положено,‒ вспоминала в одном из интервью артистка.
Кая Осадчая и ее первый супруг Олег Полищук / социальная сеть Instagram
По словам ведущей, рассталась она с первым мужем из-за недопонимания. Частые скандалы, выяснения отношений стали обыденностью. Также звезда добавила, что 14-летняя разница в возрасте была не на их пользу.
Прожили мы вместе три года. Не могу сказать, что причиной развода была моя работа. Мне было восемнадцать, я, конечно же, не собиралась сидеть дома сутками с мужем. Если честно, когда ушел муж, мне стало легче,‒ заявляла знаменитость.
Кая Осадчая и ее первый супруг Олег Полищук / социальная сеть Instagram
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Катя Осадчая, ее первый муж Олег Полищук и их общий сын Илья / социальная сеть Instagram