Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые стали родителями: фото малыша

Татьяна и Ольга Арнтгольц одни из самых популярных актрис, за жизнью которых наблюдает множество украинских зрителей.

Сестры-близнецы практически все по жизни делают вместе. Но никто даже представить не мог, что даже мамами Татьяна и Ольга Арнтгольц могут стать практически одновременно.

18 марта благодаря супругу Татьяны, актеру Марку Богатыреву, стало известно, что недавно у счастливой пары родился ребенок – крепкий и здоровый мальчик.

На своей странице в Инстаграм актер не стал скрывать свой восторг от отцовства. Он опубликовал первое фото с сыном и рассекретил его имя. Мальчика новоиспеченные родители решили назвать Данилой.

Друзья! Спасибо всем еще раз за ваши поздравления и теплые слова! Это невероятно приятно! – пишет в своем блоге Богатырев. – Пусть в вашем доме царит тепло и любовь, пусть все у вас получиться, пусть ваши дети будут счастливы и здоровы! Ура!

Марк Богатырев с сыном / instagram.com/marchi25

Спустя какое-то время о пополнении в семье сообщила сама Татьяна. Но свою публикацию актриса дополнила еще одним радостным сообщением: оказывается, мамой стала и ее сестра Ольга Арнтгольц.

Татьяна опубликовала фотографию с сестрой, на которой они обе держат бирочки. Судя по датам на них, Татьяна стала мамой в феврале, а Ольга – на 20 дней раньше, в конце января.

Самые дорогие браслеты на Земле… Самые дорогие подарки... С днем рождения нас... #мамыблизнецы #20днейразницы #мужьямолодцы #данилабогатырь, – подписала фото Татьяна.

Сестры Арнтгольц / instagram.com/tarntgoltsofficial

Напомним,