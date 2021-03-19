Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые стали родителями: фото малыша
Татьяна и Ольга Арнтгольц одни из самых популярных актрис, за жизнью которых наблюдает множество украинских зрителей.
18 марта благодаря супругу Татьяны, актеру Марку Богатыреву, стало известно, что недавно у счастливой пары родился ребенок – крепкий и здоровый мальчик.
На своей странице в Инстаграм актер не стал скрывать свой восторг от отцовства. Он опубликовал первое фото с сыном и рассекретил его имя. Мальчика новоиспеченные родители решили назвать Данилой.
Друзья! Спасибо всем еще раз за ваши поздравления и теплые слова! Это невероятно приятно! – пишет в своем блоге Богатырев. – Пусть в вашем доме царит тепло и любовь, пусть все у вас получиться, пусть ваши дети будут счастливы и здоровы! Ура!
Самые дорогие браслеты на Земле… Самые дорогие подарки... С днем рождения нас... #мамыблизнецы #20днейразницы #мужьямолодцы #данилабогатырь, – подписала фото Татьяна.