Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди сильно постарел – что случилось?
Алексей Свинторжицкий удивил «пацанок» внешним видом.
Когда мы зашли в помещение, увидели Питера Пена (так девушки называют дворецкого – прим. ред.), – рассказывает Ира #Бакуля Бакулина. – Он был таким старым, словно ему 90 лет. Видимо, поседел из-за нашего поведения.
Девушки не понимали, что произошло. Еще вчера Свинторжицкий был молодым, а сегодня – весь в морщинах.
Он остался симпатягой, – рассуждает Юля #Финиш Кудилинская. – Пусть даже с сединой и морщинами. Но у него все равно было слишком мало возрастных изменений. Надо спросить, каким кремом он пользуется.
Дворецкий прояснил «пацанкам» суть своих метаморфоз.
Время бежит. Незаметно прошли 20 лет с того момента, как вы были ученицами Школы леди, – сказал он. – Вы попали на встречу выпускников. Мы подумали, что вам было бы интересно увидеть, как изменилась ваша жизнь за эти 20 лет.
Увиденное девушкам не понравилось. Из-за того, что они так и не избавились от Zависимостей, их жизнь пошла под откос. Смогут ли девушки вынести правильные уроки из этого испытания – смотрите в понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,