Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди сильно постарел – что случилось?

Эксклюзив 18 марта 2021 23:21 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди сильно постарел – что случилось?
Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий
пресс-служба

Алексей Свинторжицкий удивил «пацанок» внешним видом.

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В реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) дворецкий Школы леди наделал много шума. Красивый, успешный и очень умный мужчина будоражит умы не только участниц реалити, но и зрительниц проекта. Едва девушки его видят, сразу млеют. На второй неделе обучения в Школе леди Алексей сильно удивил своей внешностью. Он изменился до неузнаваемости.

Когда мы зашли в помещение, увидели Питера Пена (так девушки называют дворецкого – прим. ред.), – рассказывает Ира #Бакуля Бакулина. – Он был таким старым, словно ему 90 лет. Видимо, поседел из-за нашего поведения.

Девушки не понимали, что произошло. Еще вчера Свинторжицкий был молодым, а сегодня – весь в морщинах.

Он остался симпатягой, – рассуждает Юля #Финиш Кудилинская. – Пусть даже с сединой и морщинами. Но у него все равно было слишком мало возрастных изменений. Надо спросить, каким кремом он пользуется.

Дворецкий прояснил «пацанкам» суть своих метаморфоз.

Время бежит. Незаметно прошли 20 лет с того момента, как вы были ученицами Школы леди, – сказал он. – Вы попали на встречу выпускников. Мы подумали, что вам было бы интересно увидеть, как изменилась ваша жизнь за эти 20 лет.

Увиденное девушкам не понравилось. Из-за того, что они так и не избавились от Zависимостей, их жизнь пошла под откос. Смогут ли девушки вынести правильные уроки из этого испытания – смотрите в понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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