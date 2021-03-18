Сергей Никитюк травмировался во время серфинга: В первый день познакомился с камнем
Эксклюзив 18 марта 2021 17:10
эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински» Сергей Никитюк
пресс-служба Нового канала
Эксперт модельного реалити Нового канала Сергей Никитюк признался, что после неудачной попытки больше не покоряет волны.
«Супер Топ-модель по-украински», который показывает Новый канал, Сергей Никитюк.
Лет 15 назад я решил, что серфингу не хватает такого спортсмена, как я, и отправился покорять волну на остров Тенерифе. Но погуглить больше детальной информации мозгов не хватило. Иначе узнал бы, что остров – вулканического происхождения, и под водой скрывается множество острых камней, что делает это место не самым комфортным для новичков. С одним из таких камней я и познакомился в свой первый день обучения, – признался Сергей Никитюк.
После этого Сергей Никитюк так и не рискнул стать на серф, хотя отдыхал и в более безопасных для этого занятия местах.
Первый же день обучения стал последним. Те, у кого был перелом или ушиб ребер – поймут, – отметил эксперт модельного реалити Нового канала. – Любовь к океану, волнам и серфу не прошла, но трансформировалась в тихое созерцание с налетом легкой зависти...
Напомним,