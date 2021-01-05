Супер Топ-модель по-украински: Даша Майстренко рассталась с итальянским режиссером после 2,5 лет отношений

Финалистка модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Даша Майстренко откровенно рассказала о переменах в личной жизни.

Несколько лет жизнь Даши Майстренко напоминала сказку: она жила в Италии, встречалась с талантливым режиссером Томмазо Аньезе, успешно работала моделью.

Но 2020 год все изменил: из-за пандемии коронавируса девушке пришлось остаться в Украине, а во время съемок «Супер Топ-модели по-украински» она рассталась с бойфрендом-итальянцем.

Каждый год мне нужно было делать себе визу в Италию, все решать самостоятельно. Классно, что рядом любимый человек, но очень тяжело быть там чужой. Хотелось в конце концов приехать и знать: я буду здесь жить и планировать будущее, — призналась Даша. — Начала думать о переезде, учить итальянский язык, искать университет в Италии… Но помогать мне стать гражданкой Италии Том отказался. Говорил, чтобы все делала сама. А я устала от этого.

Даша Майстренко и Томмазо Аньезе / instagram.com/daria.mai

Если бы Томмазо женился на Даше, это бы существенно упростило ее переезд. Но к такому поступку 36-летний мужчина оказался не готов.

У итальянцев другая культура. Родители Тома поженились спустя 14 лет отношений, он хотел жить так же. Я ему объясняла: если бы он был украинцем, мы бы хоть 25 лет жили без штампа в паспорте. Дело не в свадьбе, а в том, что роспись — возможность нам вместе жить в Италии на равных правах, — объяснила Майстренко. — В итоге он сказал, что украинки хотят быть принцессами, и чтобы их обслуживали. Но, извините, за 2,5 года я редко чувствовала себя принцессой. Так что слышать такое было очень обидно.

Принять решение о расставании Даше было непросто, но она почувствовала огромное облегчение, когда объяснилась с теперь уже экс-бойфрендом.

Он до сих пор пытается вернуть эти отношения. Когда передавал мои вещи в Украину, отправил вместе с ними ключи от своего дома. Но я понимаю, что если вернусь, все будет, как раньше. Может, первое время он и постарается что-то изменить, но человека все равно не изменишь. Так что для меня эта история закончена, — добавила участница модельного реалити Нового канала. — Я благодарна Тому за все, что он мне дал и показал. Но считаю так: если из этих отношений ты получаешь лишь страдания, надо уходить.

Напомним,