Дмитрий Комаров впервые за 3 месяца встретился с семьей и поделился новогодним фото с родными

Для Дмитрия Комарова Новый год является семейным праздником, поэтому телеведущий решил отметить его в кругу родных.

Накануне Нового 2021 года путешественник решил немного отдохнуть и вместе со своей любимой женой Александрой Кучеренко отправился на Мальдивы. На своей странице в Инстаграм Дмитрий Комаров признался, что экспедиция длилась 90 дней и он жутко устал.

Немного набравшись сил и насладившись невероятной красотой подводного мира Индийского океана, супруги вернулись в Украину.

Дмитрий Комаров с женой Александрой на Мальдивах / instagram.com/komarovmir

Первым делом телеведущий встретился со своими родными. Трогательным семейным снимком Комаров поделился с поклонниками в Сети. На фото путешественник запечатлен со своей родной сестрой Ангелиной, которая три месяца назад впервые стала мамой, а также с братом Николаем.

Жизнь в режиме ускоренной перемотки. Неделю назад - съемки в мегаэкстремальных условиях, вчера - отпуск и скаты в океане, сегодня - дома. Скоро снова на съемки. Вот отосплюсь после сегодняшнего ночного перелета и решу, в какой день. Ну а сейчас кайф: впервые за 3 месяца встретился с родными, отмечаем с сестрой и братом новый год. Делюсь эмоциями из экспедиции, которыми с вами тоже скоро поделюсь. Я годами выстраивал правильный график совмещения экспедиций и жизни. Казалось, практически выстроил, чтобы успевать и работать, и жить, по крайней мере был на пути и очень близко. Но 2020 подбросил "подарочек", запер меня на 7 месяцев дома, и теперь надо всё заново догонять, выстраивать снова. Зато не скучно. Жизнь непредсказуема и прекрасна. Всех с наступившими праздниками! И пусть никакие карантины вас не остановят. Главное, чтобы родные были рядом!

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной и братом Николаем / instagram.com/komarovmir

В комментариях подписчики Дмитрия отметили, что он с братом и сестрой невероятно похожи. Особенно фолловеры отметили схожесть улыбки родных людей: "У вас троих одинаковая улыбка", "Какие вы милые и все похожие", "Боже, ну как же вы все похожи", "Какая же Вы Классная Семья. Вашим родителям Поклон".

Напомним,