Соня Плакидюк рассказала о своем самом смешном новогоднем курьезе

4 января 2021 17:41 Юлия Крутиева
Соня Плакидюк рассказала о своем самом смешном новогоднем курьезе
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала

Fashion-фотограф и эксперт модельного реалити «Супер Топ-модели по-украински» никогда не забудет, как выглядят аэропорты утром первого января.

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Новый год — пора чудес и до безумия смешных историй. Одна из таких произошла с экспертом «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Соней Плакидюк.

Самое смешное, что случалось со мной на новогодние праздники — это мой желанный вылет первого января в Лондон. Ведь когда я в семь утра проходила таможню, то наблюдала, как служащие немного навеселе доставали из ручной клади трехлитровые кастрюли с оливье, остатки роскошных заливных в стеклянных формах и начатые бутылки с водкой! - поделилась Соня.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
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Но без боя пассажиры сдаваться не собирались — за праздничный стол воевали с работниками аэропорта до последнего.

Те, кто пытался протащить все это в самолет, оказывали слезное сопротивление: мол, как такое добро можно было оставить дома?! Можно было снимать кино… - подытожила Соня.

Напомним, 

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