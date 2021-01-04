Соня Плакидюк рассказала о своем самом смешном новогоднем курьезе
4 января 2021 17:41
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала
Fashion-фотограф и эксперт модельного реалити «Супер Топ-модели по-украински» никогда не забудет, как выглядят аэропорты утром первого января.
«Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Соней Плакидюк.
Самое смешное, что случалось со мной на новогодние праздники — это мой желанный вылет первого января в Лондон. Ведь когда я в семь утра проходила таможню, то наблюдала, как служащие немного навеселе доставали из ручной клади трехлитровые кастрюли с оливье, остатки роскошных заливных в стеклянных формах и начатые бутылки с водкой! - поделилась Соня.
Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала
Те, кто пытался протащить все это в самолет, оказывали слезное сопротивление: мол, как такое добро можно было оставить дома?! Можно было снимать кино… - подытожила Соня.
Напомним,