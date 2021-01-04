Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Буковеле
Новый год многие звезды решили начать с отдыха за границей. Но не Леся Никитюк.
Леся признается, что горы для нее – место силы. Покорять заснеженные склоны 33-летняя ведущая отправилась не сама, а вместе со своими родственниками.
О своем активном (и не только) досуге Никитюк рассказывает на странице в Инстаграм. При этом звезда решила покорить подписчиков с первой же серии фотографий.
В кадре ведущая позирует в бассейне в крохотном купальнике с леопардовым принтом. Леся восхитила публику своей стройной фигурой и упругими ягодицами.
«Аквамен, я жду», - подписала фотографии Леся Никитюк.
«Леся супер!», «Люди добрые, возьмите эту женщину замуж, она уже надоела», «Красотка», «Дуже гарно», «Красотка красивейшая», «Леся, ходіть на «Холостячку»», - пишет публика.
Напомним,