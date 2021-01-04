Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Буковеле

4 января 2021 05:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Буковеле
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Новый год многие звезды решили начать с отдыха за границей. Но не Леся Никитюк.

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Отработав новогодний корпоратив, Леся Никитюк решила провести несколько дней на одном из популярных украинских курортов. Зимний уик-энд звезда устроила в Буковеле.

Леся признается, что горы для нее – место силы. Покорять заснеженные склоны 33-летняя ведущая отправилась не сама, а вместе со своими родственниками.

О своем активном (и не только) досуге Никитюк рассказывает на странице в Инстаграм. При этом звезда решила покорить подписчиков с первой же серии фотографий.

В кадре ведущая позирует в бассейне в крохотном купальнике с леопардовым принтом. Леся восхитила публику своей стройной фигурой и упругими ягодицами.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

«Аквамен, я жду», - подписала фотографии Леся Никитюк.

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Само собой, подобные кадры не смогли остаться без реакции публики. Подписчики засыпали Лесю комплиментами и в очередной раз призвали ее стать новой героиней проекта «Холостячка».

«Леся супер!», «Люди добрые, возьмите эту женщину замуж, она уже надоела», «Красотка», «Дуже гарно», «Красотка красивейшая», «Леся, ходіть на «Холостячку»», - пишет публика.

Напомним,  

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