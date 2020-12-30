Александра Кучеренко рассказала, как сломала корону победительницы

30 декабря 2021 16:10 Юлия Крутиева
Александра Кучеренко рассказала, как сломала корону победительницы
Модель Александра Кучеренко
пресс-служба Нового канала

Культовое развлекательное шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал, продолжает удивлять интересными фактами и историями из жизни звезд украинского шоу-бизнеса.

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Никогда не знаешь, какого рассказа ждать от гостей программы «Хто зверху?» в специальном раунде «Правда или ложь».

В последнем выпуске десятого, юбилейного сезона программы «Мисс Украина 2016» и телеведущая Александра Кучеренко призналась, что сломала главную корону конкурса.

Те, що головний трофей НХЛ Кубок Стенлі погнули, я чув. Але то точно не ти, – пошутил Сергей Притула, а потім побудував дуже цікавий логічний ланцюжок. – Ми з вами, Олександро, колись разом вели церемонію нагородження українських бійців MMA, боїв без правил. Чому мене туди взяли, я розумію. А вас чому? Можливо, через те, що ви так само можете поламати щось? Наприклад, корону.

Модель Александра Кучеренко / пресс-служба Нового канала
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Неизвестно, является ли такое предположение ведущего правдой, но то, что Александра имеет историю, связанную с короной «Мисс Украина», – факт.

Однажды я действительно ее сломала, когда надевала на одну из съемок, – признается девушка. – Это было впервые за все годы конкурса «Мисс Украина», когда ее отнесли в ремонт. В какой-то момент съемки корона упала, и от нее отломился кусок. Но это легко объяснить, ведь она уже не совсем новая. С 1991 года ее надевают на каждую победительницу конкурса «Мисс Украина».

Все в студии, особенно Притула, очень удивились, что корона – одна единственная, и ее передают по очереди каждой победительнице «Мисс Украина». Но Александра призналась, что у нее есть кольцо в форме короны, поэтому ей этого достаточно.

Напомним, 

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