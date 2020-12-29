Андрей Джеджула довел беременную жену до сильного стресса: женщина едва не потеряла ребенка

29 декабря 2021 23:32 Юлия Крутиева
Андрей Джеджула довел беременную жену до сильного стресса: женщина едва не потеряла ребенка
Жена Андрея Джеджулы Юлия
instagram.com/yla__yla

Беременная супруга Андрея Джеджулы Юлия оказалась под капельницей с угрозой выкидыша.

Читайте такжеМАСКА: стало известно, когда состоится премьера оригинального шоу
Несколько дней назад беременная жена Андрея Джеджулы напугала своих поклонников. В Инстаграм-сториз Юлия Джеджула опубликовала кадр с больничной койки. Женщина оказалась под капельницей.

В подписи к фото Юлия рассказала, что она пережила сильный стресс в следствии чего у нее была угроза выкидыша. В случившимся она винит мужа.

Юлия Джеджула в больнице / instagram.com/yla__yla

29 декабря на своей странице в соцсети супруга Джеджулы поблагодарила за огромную поддержку своих фолловеров и отметила, что боли и рези внизу живота еще не прошли, но врачи говорят, что с малышом все будет хорошо.

Хочу поблагодарить всех вас. Вы невероятные, сколько в мире добрых и справедливых людей, я наверное отвыкла от этого, – пишет в Сети Юлия. – Спасибо огромное за вашу мощнейшую поддержку, мне ее не хватало последних 7 месяцев и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду... Спрашивали меня, он дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила. Мне все равно, пусть поливает и утонит в своей лжи!!! Для меня сейчас самое главное - здоровье моей малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу! Я со вчера ещё не спала, пыталась, но не смогла, а с 6 утра уже пошли все анализы и только вот опять положили под капельницу!!! Показатели пока не очень, боли не прошли, но сказали что исправимо. Малышка весит уже 2100, и я увидела уже ее лицо!

Читайте такжеОлег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год
Вечером 29 декабря Юлия в Инстаграм-сториз сообщила, что ей стало легче и боли прошли. Однако в больнице ей еще нужно задержаться. 30 декабря ее ждет еще одна длительная капельница и пару уколов. После чего станет известно, встретит она Новый год дома или врачи ее оставят в медучреждении.

В комментариях к посту Юлии подписчики написали, что Андрей Джеджула готовится выйти в прямой эфир и ответить на все вопросы и прокомментировать ситуацию, на что его жена написала:

Лучше бы лекарства ребёнку передал, посмешище.

Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы беременность социальные сети Андрей Джеджула новости беременные звезды скандалы звезд Юлия Джеджула

Материалы по теме

Олег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год
Новости

Олег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год
МАСКА: стало известно, когда состоится премьера оригинального шоу
Новости

МАСКА: стало известно, когда состоится премьера оригинального шоу
Канал Украина покажет премьеру сразу двух комедийных сериалов от Студии Квартал 95
Анонсы на ТВ

Канал Украина покажет премьеру сразу двух комедийных сериалов от Студии Квартал 95
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK