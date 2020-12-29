Андрей Джеджула довел беременную жену до сильного стресса: женщина едва не потеряла ребенка
Беременная супруга Андрея Джеджулы Юлия оказалась под капельницей с угрозой выкидыша.
В подписи к фото Юлия рассказала, что она пережила сильный стресс в следствии чего у нее была угроза выкидыша. В случившимся она винит мужа.
29 декабря на своей странице в соцсети супруга Джеджулы поблагодарила за огромную поддержку своих фолловеров и отметила, что боли и рези внизу живота еще не прошли, но врачи говорят, что с малышом все будет хорошо.
Хочу поблагодарить всех вас. Вы невероятные, сколько в мире добрых и справедливых людей, я наверное отвыкла от этого, – пишет в Сети Юлия. – Спасибо огромное за вашу мощнейшую поддержку, мне ее не хватало последних 7 месяцев и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду... Спрашивали меня, он дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила. Мне все равно, пусть поливает и утонит в своей лжи!!! Для меня сейчас самое главное - здоровье моей малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу! Я со вчера ещё не спала, пыталась, но не смогла, а с 6 утра уже пошли все анализы и только вот опять положили под капельницу!!! Показатели пока не очень, боли не прошли, но сказали что исправимо. Малышка весит уже 2100, и я увидела уже ее лицо!
В комментариях к посту Юлии подписчики написали, что Андрей Джеджула готовится выйти в прямой эфир и ответить на все вопросы и прокомментировать ситуацию, на что его жена написала:
Лучше бы лекарства ребёнку передал, посмешище.
Напомним,