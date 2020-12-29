Тина Кароль удивила фотосессией, в которой снялась полностью обнаженной

Певица Тина Кароль в очередной раз удивила публику.

Поклонники Тины Кароль уже давно привыкли, что 31-летняя певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких украинских звезд превзошла саму себя. И сделала это Кароль очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом фотографа Тина снялась полностью обнаженной. На такой шаг звезда решилась ради обложки для своего нового live-альбома «Спектакль. Юбилейный альбом».

В кадре звезда прикрывает свою грудь одной рукой. Другие интимные зоны тела прикрывают капли дождя.

Одиночество – это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви... – подписала Кароль ролик в своем Инстаграм.

В комментариях под фотографией подписчики звезды не сдерживали своих восхищенных комментариев: «Нам срочно нужны эти фото», «Вауууу. Не дощ і не сніг стримати мене не зміг», «Какая красивая», Мамочки, это же волшебно», «Божее».

Напомним,