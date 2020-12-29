Тина Кароль удивила фотосессией, в которой снялась полностью обнаженной
Певица Тина Кароль в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых ярких украинских звезд превзошла саму себя. И сделала это Кароль очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Перед объективом фотографа Тина снялась полностью обнаженной. На такой шаг звезда решилась ради обложки для своего нового live-альбома «Спектакль. Юбилейный альбом».
В кадре звезда прикрывает свою грудь одной рукой. Другие интимные зоны тела прикрывают капли дождя.
Одиночество – это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви... – подписала Кароль ролик в своем Инстаграм.
Напомним,