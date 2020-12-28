Участник шоу "Холостячка" Илья Рыбальченко объединился с финалисткой "Холостяк-10" Даной Оханськой

В студии программы "Холостячка. Жизнь после проекта" мужчины-участники делились с ведущим Григорием Решетником своими достижениями, изменениями в повседневной жизни и на личном фронте.

Проект "Холостячка" изменил жизнь многих участников, а в некоторых – и вовсе открыл настоящий талант. Одним из таких талантливых мужчин является автор нашумевшей песни "Здравствуй, Ксюша!" – 33-летний Илья Рыбальченко. Еще будучи в шоу, он демонстрировал Ксении Мишиной свои таланты.

После проекта Илья активно занялся творчеством и начал писать стихи. Мужчина признается, что стихотворение у него может "родиться" буквально за 10 минут.

Я благодарен проекту за то, что он открыл во мне много сторон, которые, возможно, годами во мне хранились. Я стал более творческим человеком, стал писать стихи. Постепенно волной накатывалось и они становились более глубокими. Потом я начал снимать видеоклипы на них и все же хотелось раскрыть тему сексуальности. У меня были романы, которые я до этого писал, короткие главы и короткие истории в них, но с сексуальным контекстом. И я каждую субботу после 22 часов вечера, когда уже детки спят, выхожу в прямой эфир со своими "сказками на ночь для взрослых". Заканчиваю их стихами. Стихи есть о дружбе, о хейте, и о любви. Стихотворение может родиться буквально за 10 минут. Быстро главное надо писать и все получается.

Участник проекта Холостячка Илья Рыбальченко / социальная сеть Instagram

Неожиданно для всех в студии программы "Холостячка. Жизнь после проекта" появилась финалистка 10 сезона шоу "Холостяк" Дана Оханська. Что ее связывает с Ильей – девушка не стала скрывать.

Илья написал мне в Инстаграм, – поделилась Дана. – Но меня он не знал, он не смотрел проект Холостяк. После того, как мы познакомились, Илья прочитал мне несколько своих стихов и я ему откровенно сказала, что еще работать и работать. Я подарила ему свой сборник стихов, который у меня есть, и потом в один момент мы решили, что можем снять какой-то клип или видео на нашу поэзию. Это наша идея в будущем. Проводить совместные творческие вечера.

Илья Рыбальченко и Дана Оханська / кадр из программы

Илья подтвердил, что первый написал Дане. А узнал о ней от своих фолловеров.

Мне многие люди начали писать, что тебе нужно объединиться с Даной. Она тоже любит писать стихи на сексуальные темы. Я подумал, а почему бы и нет?! И мы просто списались в Инстаграм.

Григорий Решетник не смог не спросить у Ильи, нравится ли ему Дана, и возможно, между ними что-то большее, нежели просто дружба?

Я был бы не я, если бы мне не нравилась Дана, – признался Илья.

У нас только творческий тандем, – подытожила Дана.

Финалистка "Холостяк-10" Дана / instagram.com/dana_okhanska

Напомним,