Холостячка: стало известно, остались ли вместе Ксения Мишина и Александр Эллерт

25 декабря 2020 23:10 Юлия Крутиева
Холостячка: стало известно, остались ли вместе Ксения Мишина и Александр Эллерт
Холостячка: стало известно, остались ли вместе Ксения Мишина и Александр Эллерт
пресс-служба

25 декабря в эфир телеканала СТБ вышел выпуск программы Холостячка. Жизнь после проекта.

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В гости в студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли многие участники самого романтического проекта страны Холостячка. Мужчины с удовольствием делились подробностями из своей личной жизни, а также приоткрывали некоторые секреты своих романтических отношений.  

Однако телезрители и поклонники шоу больше всего ждали появления в студии главной героини реалити Холостячка Ксении Мишиной и победителя Александра Эллерта. В финале шоу Холостячка мужчина признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо, а также сделал предложение руки и сердца.

Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня. Как оказалось, Ксения и Саша сохранили свои отношения. И спустя короткое время стали жить вместе.

Недавно, для меня открылся новый мир...мир Ксю... – говорит Эллерт. – В отличии от подводного, ее мир находится вверху...поэтому я взлетаю, господа. Она и есть тот космос, о котором я говорил в финале... она та самая вселенная... та неистовость... если ещё не запатентовано это слово, то я забираю себе, вернее для неё... Ксю! Ты моя неистовость! Я тебе говорил, что мы с тобой встречались и в прошлых жизнях, когда были пандами или обезьянами, муравьями или паучками, шампиньонами или одуванчиками... и чтобы насладиться тобой, их мне не хватило... поэтому мы встретились и в этой... получается встретимся и в следующих... этой уже чувствую будет мало...Благодаря тебе у меня появился новый скилл... я могу вдохнуть и чувствовать твой запах... даже если мы в разных концах города... Продолжаю дальше за собой наблюдать, обо всем новом буду сообщать! Я люблю тебя, Ксю! Многие под постами или в сториз бесконечно спрашивали: «А где Ксю?» Так вот, она всегда рядом!

Знаешь, я всегда мечтала заглянуть судьбе в домик и увидеть как именно она распределяет эти встречи. Прямо как в заснеженную избушку Дед Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству. Я знаю, что если бы я сейчас задавала тебе эти вопросы вслух, ты нашёл бы тысячу и один вариант развития событий и пару тройку отменных шуток, над которыми мы бы смеялись катаясь по полу. Я так люблю это, всё это. С тобой мне можно быть любой - смешной, глупой, несдержанной, уставшей... любой! Никогда ещё твои глаза не показали мне вопроса или сомнения. Вижу в них всегда одно и тоже: глубину твоей души. Она как Мариинская впадина, но падая в неё я совсем не боюсь. Это пожалуй единственный раз, когда я не паникую отпуская контроль и растворяясь в моменте. Помнишь наше первое свидание?! Конечно помнишь, ты все время чувствовал меня. Я долго сопротивлялась, но это было таааак сложно, потому что лишь услышав твой голос, как будто кто-то вынимал чип из моей головы и я становилась чучелом из страны Оз в поисках мозгов. А наш первый поцелуй?! Осознанный, желанный, до дорожи в теле... Я бы все отдала, чтобы вновь ощутить эти вибрации и полное отсутствие мыслей и слов. Скажу тебе честно, это подарок судьбы, вот так встретить человека и вдруг осознать, что только ты и знаешь его. Осознать, что только мы и видим друг друга объемно, а для остальных будто галаграммы изображения, пиксели. А вместе мы живые, бесконечные, целые! Не две половинки одного, а два целых человека, наконец! Такой внезапный магнит, дикое притяжение, такое все непонятное, но до безумия приятное... У меня так много слов для тебя, но какое счастье, что так много и не нужно. Ты читаешь по другому, даже не по губам, по взглядам или эмоциям — а ещё глубже. Я не пыталась ничего анализировать, кто- то или что-то все сделали за меня... стрельнули из лука прямо в самое сердце... Я люблю тебя, Саша, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне. Я благодарю тебя за то, что пронёс всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной. И давай так и будем лететь, как сейчас! Над планетами и кометами, изучая и излучая только наш с тобой космос?!

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