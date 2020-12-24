Холостячка: Ксения Мишина сделала новое громкое заявление касательно победы Александра Эллерта
Практически неделя прошла с момента финала проекта «Холостячка», но баталии в социальных сетях не утихают.
Оставить волну хейта в свою сторону без ответа Ксения не смогла. На следующий день после финала она на своей странице в Инстаграм объяснила свой выбор. Звезда призналась, что сделала этот выбор сердцем.
При этом Ксения намекнула, что не стала выбирать Алексея даже при его хороших заработках.
Я не говорю, что плохо стремиться к материальной защищенности и благополучию, но не только за счет мужика ж у вас же еще есть вы! Я понимаю, почему так бомбануло, - пишет актриса. - Многие увидели в одном из героев шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс. Я не спорю, для кого-то так и есть и встретив такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получит удовлетворение своих материальных и эмоциональных проблем. А взамен из благодарности будет дарить ему секс. Так получается?!
Боль, возможно. Но, к счастью, в финале оставались осознанные мужчины, которые, идя на проект, понимали, что так может быть с каждым! – делиться своим мнением звезда. - Обманывала ли я?! Ну камон! Конечно, нет, в этом же и есть суть реалити, мне подобрали из тысяч заявок такие типажи, которые изначально мне подходили.
Напомним,