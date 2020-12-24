Холостячка: Ксения Мишина сделала новое громкое заявление касательно победы Александра Эллерта

Практически неделя прошла с момента финала проекта «Холостячка», но баталии в социальных сетях не утихают.

Зрители «Холостячки» и поклонники Ксении Мишиной до сих пор не могут принять тот факт, что актриса решила попробовать построить семью с Александром Эллертом, а не с другим финалистом шоу – Алексеем Тригубенко.

Оставить волну хейта в свою сторону без ответа Ксения не смогла. На следующий день после финала она на своей странице в Инстаграм объяснила свой выбор. Звезда призналась, что сделала этот выбор сердцем.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Но негативная реакция публики не утихает. И это очень беспокоит Мишину. Поэтому она решила сделать очередное заявление. По мнению актрисы, девушками сегодня часто руководит «страх бедности, незащищенности, погони за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру».

При этом Ксения намекнула, что не стала выбирать Алексея даже при его хороших заработках.

Я не говорю, что плохо стремиться к материальной защищенности и благополучию, но не только за счет мужика ж у вас же еще есть вы! Я понимаю, почему так бомбануло, - пишет актриса. - Многие увидели в одном из героев шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс. Я не спорю, для кого-то так и есть и встретив такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получит удовлетворение своих материальных и эмоциональных проблем. А взамен из благодарности будет дарить ему секс. Так получается?!

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Мишина убеждена, что в финале «Холостячки» оставались только осознанные парни, которые, идя на проект, понимали, что выберет она лишь одного.

Боль, возможно. Но, к счастью, в финале оставались осознанные мужчины, которые, идя на проект, понимали, что так может быть с каждым! – делиться своим мнением звезда. - Обманывала ли я?! Ну камон! Конечно, нет, в этом же и есть суть реалити, мне подобрали из тысяч заявок такие типажи, которые изначально мне подходили.

Напомним,