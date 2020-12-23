Известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии

23 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
Известного актера исключили из списка претендентов на премию
Актер Шайа ЛаБафа
instagram.com/we_love_shia

В жизни Шайа ЛаБафа продолжается черная полоса.

Читайте такжеСын Майкла Дугласа во второй раз стал папой: первое фото малыша
В октябре Шайа ЛаБафа обвинили сразу в двух правонарушениях. Тогда скандальный актер подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса, отобрав у него шапку.

А в декабре в сторону ЛаБафа посыпались более серьезные обвинения. Певица Sia назвала актера «патологическим лжецом», а певица FKA Twigs обвинила его в сексуальном насилии.

Теперь же против Шайа пошел и сервис Netflix. Он убрал актера из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме «Фрагменты женщины».

Актер Шайа ЛаБафа / instagram.com/we_love_shia
В результате, ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» и другие награды, хотя у него были шансы получить номинацию за роль второго плана. Похоже, его карьера терпит крах.

Читайте такжеХолостячка: Александр Эллерт рассказал, как дочь отреагировала на его победу в шоу
Сам Шайа в интервью «New York Times» признался, что пока не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма, а также опровергает все обвинения в насилии.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Шайа ЛаБаф новости насилие скандалы звезд

Материалы по теме

Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине
Новости

Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясинеЭксклюзив
Лилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовь
Новости

Лилия Ребрик поздравила мужа с годовщиной свадьбы и рассказала, что для нее значит любовь
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 6 серию (эфир 19.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 6 серию (эфир 19.11.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)
Телешоу

Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK