Известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии

В жизни Шайа ЛаБафа продолжается черная полоса.

В октябре Шайа ЛаБафа обвинили сразу в двух правонарушениях. Тогда скандальный актер подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса, отобрав у него шапку.

А в декабре в сторону ЛаБафа посыпались более серьезные обвинения. Певица Sia назвала актера «патологическим лжецом», а певица FKA Twigs обвинила его в сексуальном насилии.

Теперь же против Шайа пошел и сервис Netflix. Он убрал актера из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме «Фрагменты женщины».

Актер Шайа ЛаБафа / instagram.com/we_love_shia

В результате, ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» и другие награды, хотя у него были шансы получить номинацию за роль второго плана. Похоже, его карьера терпит крах.

Сам Шайа в интервью «New York Times» признался, что пока не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма, а также опровергает все обвинения в насилии.

Напомним,