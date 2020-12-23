Известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии
23 декабря 2020 12:40
Юлия Крутиева
Актер Шайа ЛаБафа
instagram.com/we_love_shia
В жизни Шайа ЛаБафа продолжается черная полоса.
В октябре Шайа ЛаБафа
обвинили сразу в двух правонарушениях. Тогда скандальный актер подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса, отобрав у него шапку.
А в декабре в сторону ЛаБафа посыпались более серьезные обвинения. Певица Sia назвала актера «патологическим лжецом», а певица FKA Twigs обвинила его в сексуальном насилии.
Теперь же против Шайа пошел и сервис Netflix. Он убрал актера из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме «Фрагменты женщины».
Актер Шайа ЛаБафа / instagram.com/we_love_shia
В результате, ЛаБаф не сможет претендовать на премию «Оскар» и другие награды, хотя у него были шансы получить номинацию за роль второго плана. Похоже, его карьера терпит крах.
Сам Шайа в интервью «New York Times» признался, что пока не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма, а также опровергает все обвинения в насилии.
Напомним,