Шайа Лабафа обвинили в сексуальном насилии и обозвали его лжецом
Актер Шайа Лабаф в очередной раз оказался в центре скандала.
В этот раз Шайа вляпался в более серьезный скандал. Две знаменитые девушки обвинили актера в эмоциональном и сексуальном насилии, а также назвали его «патологическим лжецом».
В сексуальном насилии Лабафа обвинила его бывшая девушка – певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт). По ее словам, актер требовал, чтобы она целовала его и прикасалась к нему не меньше определенного количества раз за день, а также спала обнаженной.
Я верю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знайте: если вы любите себя, будьте в безопасности, держитесь подальше, - написала в своем блоге Sia.
Представители актера, как и сам Шайа Лабаф, скандал пока не прокомментировали.
Напомним,