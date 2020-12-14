Шайа Лабафа обвинили в сексуальном насилии и обозвали его лжецом

14 декабря 2020 12:20 Юлия Крутиева
Шайа Лабафа обвинили в сексуальном насилии и обозвали его лжецом
Актер Шайа Лабаф
instagram.com/we_love_shia

Актер Шайа Лабаф в очередной раз оказался в центре скандала.

Читайте такжеХолостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020
В октябре этого года Шайа Лабафа обвинили сразу в двух правонарушениях. Тогда актер подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса, отобрав у него шапку.

В этот раз Шайа вляпался в более серьезный скандал. Две знаменитые девушки обвинили актера в эмоциональном и сексуальном насилии, а также назвали его «патологическим лжецом».

В сексуальном насилии Лабафа обвинила его бывшая девушка – певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт). По ее словам, актер требовал, чтобы она целовала его и прикасалась к нему не меньше определенного количества раз за день, а также спала обнаженной.

Певица FKA Twigs / instagram.com/fkatwigs
Читайте такжеХто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска
А вот «патологическим лжецом» Шайа назвала певица Sia. 44-летняя артистка заявила, что он обманом втянул ее в отношения, сказав, что был одинок.

Я верю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знайте: если вы любите себя, будьте в безопасности, держитесь подальше, - написала в своем блоге Sia.

Представители актера, как и сам Шайа Лабаф, скандал пока не прокомментировали.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы социальные сети Шайа ЛаБаф Шайя ЛаБаф FKA twigs Sia новости скандалы звезд домашнее насилие

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-украински: участница реалити стала жертвой домашнего насилия
Новости

Супер Топ-модель по-украински: участница реалити стала жертвой домашнего насилия
Родня: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 08.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 08.12.2020)
Звезда сериала "Первые ласточки. Zависимые" снялась топлес
Новости

Звезда сериала "Первые ласточки. Zависимые" снялась топлес

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK