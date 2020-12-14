Шайа Лабафа обвинили в сексуальном насилии и обозвали его лжецом

Актер Шайа Лабаф в очередной раз оказался в центре скандала.

В октябре этого года Шайа Лабафа обвинили сразу в двух правонарушениях. Тогда актер подрался с мужчиной на одной из улиц Лос-Анджелеса, отобрав у него шапку.

В этот раз Шайа вляпался в более серьезный скандал. Две знаменитые девушки обвинили актера в эмоциональном и сексуальном насилии, а также назвали его «патологическим лжецом».

В сексуальном насилии Лабафа обвинила его бывшая девушка – певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт). По ее словам, актер требовал, чтобы она целовала его и прикасалась к нему не меньше определенного количества раз за день, а также спала обнаженной.

Певица FKA Twigs / instagram.com/fkatwigs

А вот «патологическим лжецом» Шайа назвала певица Sia. 44-летняя артистка заявила, что он обманом втянул ее в отношения, сказав, что был одинок.

Я верю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знайте: если вы любите себя, будьте в безопасности, держитесь подальше, - написала в своем блоге Sia.

Представители актера, как и сам Шайа Лабаф, скандал пока не прокомментировали.

Напомним,