Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска
В 16 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 10.12.2020 Андрей Шабанов снял штаны, а Надежду Мейхер пригласили работать в магазин стройматериалов.
Противостояла им команда Леси Никитюк – ведущая Маша Ефросинина, певица Надежда Мейхер и Dj NANA. Чья же команда оказалась сильнее?
В конкурсе «Пять слов» Сергей Притула рискнул, чтобы выиграть, и… угадал песню с одного слова!
Ну, и рисковый же вы, Сергей. Шикарно! Но не играйте в покер никогда, потому что вы считали-считали очки, и не досчитались. Все равно победа – за девушками, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.
В раунде «Обмен ролями» мужчины превратились в кухарок, им нужно было на глаз, без весов, насыпать определенное количество супа, каши и салата.
Звонили из строительного магазина, приглашали Надю на работу, – объявил, в шутку, Педан.
В раунде «Стеклянная доска» было по-настоящему жарко. Андрей Шабанов, чтобы удержаться на доске, снял не футболку, как делают все мужчины, а штаны.
А Dj NANA удержалась на поверхности в продольном шпагате.
В финале капитаны команд надели костюмы ладошек, а участники должны были закидывать на огромные пальцы кольца. Кто все-таки победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,