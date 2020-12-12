Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска

В 16 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 10.12.2020 Андрей Шабанов снял штаны, а Надежду Мейхер пригласили работать в магазин стройматериалов.

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили певец DZIDZIO, ведущий Андрей Шабанов и пилот, главный герой реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – ведущая Маша Ефросинина, певица Надежда Мейхер и Dj NANA. Чья же команда оказалась сильнее?

В конкурсе «Руки-ноги» девушки не смогли отгадать, что же кипит в аду в казане. По их мнению, это лава, а никак не смола, о которой на самом деле и шла речь. И как бы Леся не возмущалась, что вопрос был сформулирован неправильно, ее команду это не спасло.

В конкурсе «Пять слов» Сергей Притула рискнул, чтобы выиграть, и… угадал песню с одного слова!

Ну, и рисковый же вы, Сергей. Шикарно! Но не играйте в покер никогда, потому что вы считали-считали очки, и не досчитались. Все равно победа – за девушками, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.

В раунде «Обмен ролями» мужчины превратились в кухарок, им нужно было на глаз, без весов, насыпать определенное количество супа, каши и салата.

А девушки готовились к ремонту и должны были отмерять утеплительную фольгу, отсчитать плитку и шурупы. Звездой стала Надежда Мейхер. Она единственная из всех участников получила балл в этом раунде.

Звонили из строительного магазина, приглашали Надю на работу, – объявил, в шутку, Педан.

В раунде «Стеклянная доска» было по-настоящему жарко. Андрей Шабанов, чтобы удержаться на доске, снял не футболку, как делают все мужчины, а штаны.

А Dj NANA удержалась на поверхности в продольном шпагате.

В финале капитаны команд надели костюмы ладошек, а участники должны были закидывать на огромные пальцы кольца. Кто все-таки победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,