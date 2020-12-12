Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска

Эксклюзив 12 декабря 2020 00:45 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 16 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 10.12.2020 Андрей Шабанов снял штаны, а Надежду Мейхер пригласили работать в магазин стройматериалов.

Читайте такжеПотап спас Юрия Горбунова от аварии во время гололеда
В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили певец DZIDZIO, ведущий Андрей Шабанов и пилот, главный герой реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – ведущая Маша Ефросинина, певица Надежда Мейхер и Dj NANA. Чья же команда оказалась сильнее?

Читайте такжеМАСКА: Оля Полякова появилась на съемках шоу в халате и с полотенцем на голове
В конкурсе «Руки-ноги» девушки не смогли отгадать, что же кипит в аду в казане. По их мнению, это лава, а никак не смола, о которой на самом деле и шла речь. И как бы Леся не возмущалась, что вопрос был сформулирован неправильно, ее команду это не спасло.

В конкурсе «Пять слов» Сергей Притула рискнул, чтобы выиграть, и… угадал песню с одного слова!

Ну, и рисковый же вы, Сергей. Шикарно! Но не играйте в покер никогда, потому что вы считали-считали очки, и не досчитались. Все равно победа – за девушками, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Александр Педан.

В раунде «Обмен ролями» мужчины превратились в кухарок, им нужно было на глаз, без весов, насыпать определенное количество супа, каши и салата.

Читайте такжеЮлия Санина похвасталась снимками в купальнике на отдыхе в Египте
А девушки готовились к ремонту и должны были отмерять утеплительную фольгу, отсчитать плитку и шурупы. Звездой стала Надежда Мейхер. Она единственная из всех участников получила балл в этом раунде.

Звонили из строительного магазина, приглашали Надю на работу, – объявил, в шутку, Педан.

В раунде «Стеклянная доска» было по-настоящему жарко. Андрей Шабанов, чтобы удержаться на доске, снял не футболку, как делают все мужчины, а штаны.

А Dj NANA удержалась на поверхности в продольном шпагате.

В финале капитаны команд надели костюмы ладошек, а участники должны были закидывать на огромные пальцы кольца. Кто все-таки победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

Облако тегов

Маша Ефросинина Хто зверху Надежда Мейхер Новый Канал Сергей Притула Дзидзьо Андрей Шабанов Леся Никитюк новости телешоу эксклюзив Dj NANA Макс Михайлюк телешоу 2020 Хто зверху-10 фоторепортаж

Материалы по теме

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020
Новости

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Телешоу

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Лунный гороскоп на 12 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 12 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK