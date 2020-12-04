Хто зверху-10: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 10.12.2020)
4 декабря 2020 19:40
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 10.12.2020)
пресс-служба
10 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 16 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: На этой неделе в битву статей вступят: певец DZIDZIO, ведущие Андрей Шабанов и Маша Ефросинина, главный герой реалити "Холостяк" Максим Михайлюк, певицы Надежда Мейхер и Анастасия Кумейко (Dj NANA). Почему Шабанова раздели до трусов? Чем закончилась пенная вечеринка на шоу? Узнаете уже в следующий четверг!
16 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 10.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.