Детектор лжи-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
1 декабря 2020 22:15
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
пресс-служба
7 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите в 15 выпуске проекта Детектор лжи-10
: Ответить честно на вопросы хочет 33-летняя Ирина Завгородня из города Кролевец. Росла Ира в приемной семье. О том, что она не родной ребенок, узнала в подростковом возрасте от соседки. После этой новости отношения с приемной матерью испортились окончательно. Какое-то время Ирина старалась установить связь с биологическими родственниками. Но практически все отвернулись от нее. Женщина признается, что долгие годы вела себя с приемной матерью просто ужасно. Но теперь хочет доказать близкому человеку, что признает все свои ошибки и очень сожалеет. Ради этого Ирина и пришла на проект. Какая еще правда всплывет во время программы?
15 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 07.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.