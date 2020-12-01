Детектор лжи-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

1 декабря 2020 22:15 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
пресс-служба

7 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Читайте такжеО чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
Смотрите в 15 выпуске проекта Детектор лжи-10: Ответить честно на вопросы хочет 33-летняя Ирина Завгородня из города Кролевец. Росла Ира в приемной семье. О том, что она не родной ребенок, узнала в подростковом возрасте от соседки. После этой новости отношения с приемной матерью испортились окончательно. Какое-то время Ирина старалась установить связь с биологическими родственниками. Но практически все отвернулись от нее. Женщина признается, что долгие годы вела себя с приемной матерью просто ужасно. Но теперь хочет доказать близкому человеку, что признает все свои ошибки и очень сожалеет. Ради этого Ирина и пришла на проект. Какая еще правда всплывет во время программы?

15 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 07.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев отношения телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Психолог "Від пацанки до панянки" Наталья Борисова: 5 сезон – уникальный. Он о новом поколении молодежи
Новости

Психолог "Від пацанки до панянки" Наталья Борисова: 5 сезон – уникальный. Он о новом поколении молодежи
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 07.12.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 07.12.2020
2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK